По распоряжению Президента ПМР Вадима Красносельского, с 28 декабря 2019 года по 15 января 2020 года будет введён упрощённый порядок пересечения государственной границы Приднестровской Молдавской Республики в целях повышения пропускной способности в пунктах пропуска в дни новогодних и рождественских праздников, передает novostipmr.com. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Министерство госбезопасности откроет в дополнение к действующим временные пункты пропуска граждан и транспортных средств в согласованное сторонами время работы на следующих направлениях:
- Вадатурково – Шершенцы;
- Валя-Адынкэ – Загнитков;
- Плоть – Крутые;
- Виноградное – Новые Буторы;
- Грушка – Немировка;
- Красный Октябрь – Вертюжаны;
- Рашков – Вадул-Рашково;
- Цыбулёвка – Цехановка;
- Тея – Калфа.
Согласно документу, с 28 декабря по 15 января будет разрешено пересечение госграницы ПМР гражданами Приднестровья, проживающими в приграничных районах республики, а также осуществляющими въезд (выезд) с прилегающих районов Украины и Республики Молдова, на основании документов, удостоверяющих личность, при наличии регистрации по месту жительства (прописки) в приграничных населённых пунктах.
ГТК будет производить упрощённый контроль перемещаемых гражданами ПМР товаров, за исключением тех, которые предназначены для производственных и коммерческих целей, а также за исключением случаев попыток перемещения через госграницу запрещённых предметов.
МГБ в отношении граждан ПМР, Республики Молдова, Украины и Российской Федерации будет производить упрощённый контроль, который заключается в проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности и принадлежности документов лицу, пересекающему границу.
«Граждане иных государств, не обозначенных в настоящем распоряжении, пересекают государственную границу Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном действующим законодательством, и установленный настоящим распоряжением упрощённый порядок на них не распространяется», - говорится в документе.
МГБ также обеспечит беспрепятственный проезд при пересечении госграницы ПМР автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, принадлежащих гражданам ПМР (без проведения мероприятий по учёту автотранспортных средств).