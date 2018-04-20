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В новогодние праздники будет действовать упрощённый порядок пересечения госграницы

В новогодние праздники будет действовать упрощённый порядок пересечения госграницы

По распоряжению Президента ПМР Вадима Красносельского, с 28 декабря 2019 года по 15 января 2020 года будет введён упрощённый порядок пересечения государственной границы Приднестровской Молдавской Республики в целях повышения пропускной способности в пунктах пропуска в дни новогодних и рождественских праздников, передает novostipmr.com. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Министерство госбезопасности откроет в дополнение к действующим временные пункты пропуска граждан и транспортных средств в согласованное сторонами время работы на следующих направлениях:

- Вадатурково – Шершенцы;

- Валя-Адынкэ – Загнитков;

- Плоть – Крутые;

- Виноградное – Новые Буторы;

- Грушка – Немировка;

- Красный Октябрь – Вертюжаны;

- Рашков – Вадул-Рашково;

- Цыбулёвка – Цехановка;

- Тея – Калфа.

Согласно документу, с 28 декабря по 15 января будет разрешено пересечение госграницы ПМР гражданами Приднестровья, проживающими в приграничных районах республики, а также осуществляющими въезд (выезд) с прилегающих районов Украины и Республики Молдова, на основании документов, удостоверяющих личность, при наличии регистрации по месту жительства (прописки) в приграничных населённых пунктах.

ГТК будет производить упрощённый контроль перемещаемых гражданами ПМР товаров, за исключением тех, которые предназначены для производственных и коммерческих целей, а также за исключением случаев попыток перемещения через госграницу запрещённых предметов.

МГБ в отношении граждан ПМР, Республики Молдова, Украины и Российской Федерации будет производить упрощённый контроль, который заключается в проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности и принадлежности документов лицу, пересекающему границу.

«Граждане иных государств, не обозначенных в настоящем распоряжении, пересекают государственную границу Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном действующим законодательством, и установленный настоящим распоряжением упрощённый порядок на них не распространяется», - говорится в документе.

МГБ также обеспечит беспрепятственный проезд при пересечении госграницы ПМР автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, принадлежащих гражданам ПМР (без проведения мероприятий по учёту автотранспортных средств).

novostipmr.com
  • Вчера, 16:22
  • DTV
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