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Козак: российский газ для Европы значительно дешевле СПГ из США

Козак: российский газ для Европы значительно дешевле СПГ из США

Россия задействует все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа, отметил Дмитрий Козак.

Российский газ для Европы на 30% дешевле СПГ из США. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"С учетом и сегодняшнего решения по Украине, мы задействуем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа. При этом газ там значительно, на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. Конечно, в итоге экономические интересы пробьют свою дорогу. Мы уверены в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом", - сказал Козак, передает sputnik.md.

Также вице-премьер РФ обратил внимание на то, что Россия заинтересована в диверсификации маршрутов поставок своего газа конечному потребителю.
"Как и все европейские потребители, мы заинтересованы в том, чтобы у нас маршруты доставки газа для потребителей были диверсифицированы. Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть", - пояснил Козак.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
По словам Козака, Россия заинтересована в том, чтобы сохранить украинский маршрут экспорта газа и через 5 лет.

"Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут. Мы так и договорились о том, что если эта новая выработанная схема будет работать исправно, в следующий регуляторный период рассмотрим вопрос продолжения такого сотрудничества", - сказал Козак.

sputnik.md
  • Вчера, 16:29
  • DTV
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