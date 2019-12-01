С первого апреля 2020 года работники без высшего и среднего профессионального образования, работающие в бюджетной сфере, начнут получать ежемесячную надбавку за стаж. Соответствующий законопроект принят Верховным Советом во втором чтении.
Председатель парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан, являющийся автором инициативы, напомнил, что данный вопрос имеет долгую историю. Ранее, вследствие законодательной неурегулированности, не все неквалифицированные работники получали надбавку за стаж. Это приводило к многочисленным вопросам при проверках, в том числе проводимых Счётной палатой, передает novostipmr.com.
Сергей Чебан отметил, что законодательное решение данной проблемы имеет большое значение для сохранения технического персонала в бюджетной сфере, важность которого во многих случаях ничуть не меньше, чем квалифицированных сотрудников. «Возьмём санитарку, которая работает в реанимации много лет. Она хорошо знает свою работу. И стаж работы даёт ей соответствующую квалификацию. В её лице врач или медсестра получают хорошего помощника в обеспечении лечебного процесса», - считает глава Комитета по социальной политике.
Сергей Чебан объяснил, почему норма вступит в силу с 1 апреля 2020 года: Правительство должно определить перечень учреждений и потребность в финансировании. По предварительным данным, на выплату надбавок потребуется 6 миллионов рублей.