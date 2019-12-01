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Шампанское, икра, пиротехника: правила ввоза новогодних атрибутов

Шампанское, икра, пиротехника: правила ввоза новогодних атрибутов

Интерес к данным товарам и частота их перемещения через границу традиционно возрастают в канун Нового года. Государственный таможенный комитет ПМР напоминает приднестровцам и гостям республики о действующих таможенных правилах ввоза главных атрибутов предстоящих праздников.

Шампанское и другие алкогольные напитки. Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования разрешают физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, ввозить не чаще 1 раза в календарный месяц без уплаты таможенной пошлины до 5 литров вина, пива и прочих алкогольных напитков (с долей этилового спирта до 40%). Для крепких спиртных напитков (доля этилового спирта 40% и более) норма беспошлинного ввоза составляет 2 литра, передает пресс-служба ведомства.

Алкогольные напитки в количестве, превышающем установленные нормы, разрешены к ввозу физическими лицами исключительно для личного пользования при условии письменного таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей (сборы за таможенные операции, акциз с части товара, превышающего норму беспошлинного ввоза).

Икра черная и красная. Икра и заменители икры могут быть ввезены для личного пользования в пределах 250 граммов на одно физическое лицо не более 1 раза в календарный месяц. Данные товары отнесены к категории подакцизных, поэтому, как и в случае с алкогольными напитками, при превышении установленных норм, могут быть ввезены для личного пользования при условии письменного декларирования и уплаты акцизного сбора.

Отметим, что отнесение товаров к категории для личного пользования осуществляется таможенными органами с учетом применения критериев, установленных Таможенным кодексом ПМР (в т.ч. значение имеют характер товаров, их количество и частота перемещения).

Пиротехника. Пиротехнические изделия разрешены к ввозу физическими лицами только для личного пользования в единичных количествах.

Напомним, что в Приднестровье реализация пиротехники разрешена только юридическим лицам при наличии соответствующей лицензии в соответствии с Законом ПМР «О лицензировании отдельных видов деятельности» в текущей редакции. Физические лица и индивидуальные предприниматели не имеют права распространять эту продукцию.

customs.gospmr.org
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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