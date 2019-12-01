К разговору пригласили медиков, педагогов, общественников, представителей органов власти.
В городе Бендеры и селах Протягайловка и Гиска за 11 месяцев 39 новых ВИЧ-инфицированных. Увеличение показателя по сравнению с прошлыми периодами связано с более широким охватом населения тестированием. В этом году кампания проходит под девизом «Сообщество добивается перемен». Общественники, медики, власти призывают объединить усилия в борьбе с глобальной проблемой, сообщается на сайте бендерской Госадминистрации.
За 30 лет в Приднестровье выявлено более 4 тысяч случаев ВИЧ. По республике ежегодно выявляется 230-250 новых случаев. В Бендерах в 2019-м 39 пациентам поставлен диагноз - ВИЧ. Большую часть инфицированных выявили методом экспресс-тестов.
«Основное количество вновь выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекции приходится на возрастную группу 30-39 лет - более 60%, на группу от 40 до 45 лет – 25%, а на группу свыше 50 лет-10%. Основной путь передачи, как и в прошлые года, половой. Достаточно актуальным остается еще и наркоконтакт или потребители инъекционных наркотиков. В этом году на данную группу приходится 18-20% всех выявленных случаев», - пояснила Виктория Грибенчукова, заведующая эпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии.
Сейчас в Бендерах на учете по ВИЧ около 300 человек. Врачи уверены, что неофициальные цифры гораздо выше. Ситуация с заболеваемостью уже давно вышла за рамки медицинской. Это социальная проблема. Залог успеха ее профилактики – в информированности населения, говорили за круглым столом в администрации. Главное - не допустить дальнейшее распространение ВИЧ-СПИД.
Между тем, медики напоминают ВИЧ - не приговор. В силах каждого остановить болезнь.