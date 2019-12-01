В рамках рабочего совещания при министре внутренних дел, которое прошло в МВД с руководителями территориальных органов внутренних дел, особое внимание было уделено охране общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников.
Как отметил начальник Штаба МВД ПМР Андрей Барабаш, сотрудники милиции будут обеспечивать безопасность граждан на всех массовых праздничных мероприятиях. По республике их пройдёт свыше 40. Также милиционеры будут следить за порядком при проведении новогодних утренников в образовательных учреждениях, досуговых центрах и Домах культуры, сообщает пресс-служба МВД ПМР. В минувшие выходные прошло торжественное открытие новогодних елей во всех городах Приднестровья. Украшенные зелёные красавицы, яркие новогодние инсталляции радуют глаз, создают праздничное настроение. Граждане могут полюбоваться завораживающей красотой в любое время суток. Чтобы они были спокойны за свою безопасность, в Тирасполе, Бендерах, Слободзее и Рыбнице милиционеры заступают на охрану у центральной праздничной ели в вечернее и ночное время. В Григориополе, Дубоссарах и Каменке передвижные посты наружных служб максимально приближены к центральным площадям, где установлены ели.
В преддверии праздников правоохранители проводят проверки торговых точек с целью выявления и пресечения фактов продажи пиротехнических изделий без соответствующего разрешения и фальсифицированных спиртных напитков. В канун новогодних каникул сотрудники ОГАИ напоминают школьникам и воспитанникам детских садов Правила дорожного движения. Сотрудники ГУпЧС рассказывают детям и подросткам о мерах безопасности при использовании фейерверков и салютов, о действиях во время пожара, о том, как себя вести на водных объектах и вблизи них в зимний период.
Праздничные дни для большинства приднестровцев будут длиться с 31 декабря по 7 января. Сотрудники милиции работают без выходных.