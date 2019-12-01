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Вблизи Молдовы в течение двух часов произошли три землетрясения

Вблизи Молдовы в течение двух часов произошли три землетрясения

Вчера в румынском уезде Васлуй произошли сразу три землетрясения с промежуточным интервалом в два часа.

Первое землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в 7:05 на глубине 2 километров, передает point.mddigi24.ro

Второе силой 2,2 балла произошло на глубине 3 километров в 7:56.

Третье землетрясение магнитудой 2,5 случилось в 9:05. Эпицентр залегал на глубине 5 км.

Отметим, что на прошлой неделе в сейсмической зоне Вранча уезда Бузэу зафиксировали два землетрясения с интервалом в полчаса.

Point.md
  • Сегодня, 11:36
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