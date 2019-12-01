В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике насчитывается более 50 тысяч лиц, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам, сообщает newspmr.com. Одной из мер, способствующих повышению эффективности механизма возврата задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги, является внесение дополнений в Жилищный кодекс ПМР, согласно которым в кодексе была прописана новая статья, следующего содержания:
«Статья 131-1. Особенности отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры при наличии обязательств перед кредиторами по платежам за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
1. При наличии у собственника жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры обязательств перед кредитором по платежам за жилое помещение и (или) коммунальные услуги существенным условием договора, направленного на отчуждение жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, является условие о переводе долга на нового собственника в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
2. Обязанность по проверке наличия либо отсутствия задолженности по платежам за жилое помещение и (или) коммунальные услуги у собственника жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры при заключении договора, направленного на отчуждение жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, возлагается на исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находится осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке взаимодействия с организацией государственной формы собственности, осуществляющей расчетно-информационное обслуживание потребителей жилищно-коммунальных услуг. Порядок такого взаимодействия устанавливается Правительством Приднестровской Молдавской Республики».
Считается, что данная мера повысит эффективность возврата задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги, что позволит компенсировать организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, понесенные убытки, а также позволит увеличить выполнение необходимых мероприятий по улучшению технического состояния инженерной инфраструктуры Приднестровья.
В данной связи настоящий проект закона предусматривает при переходе права собственности на объект недвижимости переход обязательств по платежам за жилое помещение и (или) коммунальные услуги к новому собственнику, что должно быть отражено в соответствующем договоре.