Министерство внутренних дел разработало государственную целевую программу по переоснащению служебного автотранспорта пожарной охраны. Соответствующую законодательную инициативу представил на заседании Правительства начальник контрольно-правового управления МВД Родион Чеботарь.
Программа рассчитана на 2021–2029 годы и разбита на несколько этапов, сообщает novostipmr.com.
«Она включает в себя 3 этапа. На первом планируется приобретение 10 пожарных автомобилей на базе КАМАЗ, а также двух пожарных автолестниц высотой 37 метров. На последующих этапах планируется также приобретение спецтехники на базе КАМАЗ. На всех этапах программы предусмотрено обучение специалистов за счёт фирм-поставщиков», – пояснил он.
Закупка нового транспорта поможет обеспечить высокую боевую готовность огнеборцев и позволит им лучше и быстрее тушить пожары.
Сейчас средний возраст автомобилей превышает 30 лет. Самому «молодому» – 15 лет, его подарили англичане, самому старому – 48 лет.