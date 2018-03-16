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МВД разработало программу по переоснащению автопарка пожарных частей

МВД разработало программу по переоснащению автопарка пожарных частей

Министерство внутренних дел разработало государственную целевую программу по переоснащению служебного автотранспорта пожарной охраны. Соответствующую законодательную инициативу представил на заседании Правительства начальник контрольно-правового управления МВД Родион Чеботарь.

Программа рассчитана на 2021–2029 годы и разбита на несколько этапов, сообщает novostipmr.com.

«Она включает в себя 3 этапа. На первом планируется приобретение 10 пожарных автомобилей на базе КАМАЗ, а также двух пожарных автолестниц высотой 37 метров. На последующих этапах планируется также приобретение спецтехники на базе КАМАЗ. На всех этапах программы предусмотрено обучение специалистов за счёт фирм-поставщиков», – пояснил он.

Закупка нового транспорта поможет обеспечить высокую боевую готовность огнеборцев и позволит им лучше и быстрее тушить пожары.

Сейчас средний возраст автомобилей превышает 30 лет. Самому «молодому» – 15 лет, его подарили англичане, самому старому – 48 лет.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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