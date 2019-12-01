Компания Google запустила интерактивный сайт, позволяющий отслеживать местоположение Санта-Клауса в режиме реального времени, передает newsmaker.md ссылаясь на digger.ru. На карте показан маршрут Санты, его текущее местоположение и предполагаемое время прибытия в каждую страну.
Google предоставляет функцию отслеживания Санты уже шестнадцать лет. Передвижения главного героя рождественских праздников можно отслеживать на смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах с помощью любого браузера.