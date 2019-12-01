Правительство предлагает расширить перечень социально значимых товаров. Соответствующие поправки в Закон «О ценах (тарифах) и ценообразовании» сегодня озвучили на заседании высшего исполнительного органа госвласти.
Напомним, сейчас существует группа товаров, на которые государство устанавливает предельно допустимую торговую надбавку. Благодаря этому производитель не может поднять цену выше определённого уровня. В первую очередь это касается так называемых социально значимых продуктов питания, т. е. тех, которые население употребляет больше и чаще всего, сообщает novostipmr.com.
В Министерстве экономического развития предлагают создать дополнительный перечень, включив в него продукты так называемого борщевого набора.
«В адрес президента, Правительства, Министерства экономического развития поступают многократные обращения граждан относительно роста цен на продукты питания, на которые сегодня не распространяется госрегулирование цен. Принимая это во внимание, данным законопроектом предлагается дополнить перечень социально значимых товаров овощами, которые вошли в борщевой набор. Это лук, морковь, капуста, свёкла, картофель, соль, сахар и некоторые виды мясной продукции», – пояснила замминистра экономического развития Юлия Цициловская.
В Правительстве поддержали законопроект, теперь его ждёт обсуждение в парламенте.