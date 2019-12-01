В американском городе Уосо предложили узаконить игру в снежки. Запрет на нее действовал более 50 лет.
Власти американского города Уосо в штате Висконсин решили снять запрет на игру в снежки, сообщает Associated Press. В Сети опубликовано видео, на котором городские полицейские и чиновники администрации играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят, передает noi.mdkorrespondent.net.
Необычное ограничение действует в городе с 1962 года. Закон относит снежки к той же категории, что и камни. Считается, что их бросание может привести к тяжелым травмам. За последние 15 лет в Уосо было выписано около 10 штрафов по этой статье.
Исключение снежков из этой статьи городские власти обсудят в январе 2020 года.