В этом году Тирасполь стал бездотационным городом, и это позволяет в срок выполнять все запланированные работы. Об этом говорилось на заседании столичного горсовета народных депутатов, участие в котором принял председатель Верховного Совета Александр Коршунов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на парламентская пресс-служба.
Представители исполнительных органов власти отчитались об исполнении бюджета города за 2019 год. Было отмечено, что в столице реализуются госпрограммы, увеличены объемы финансирования на муниципальные учреждения. Быстрыми темпами идёт ремонт дорог, тротуаров, территорий школ и детских садов.
На следующий год планируется, что сумма как доходов, так и расходов городского бюджета составит 329 млн рублей. Большая часть расходов пойдет на социально защищенные статьи.
На заседании у спикера парламента интересовались процентным расщеплением налоговых отчислений местного бюджета. По мнению главы Тирасполя Олега Довгопола, процент доходов, который остается на нужды города, слишком мал.
«Есть определенный системный подход в формировании бюджета. Соответственно, расщепление налоговых отчислений производится исходя из параметров по социально защищенным статьям в первую очередь. Мы не можем допустить, чтобы какой-то гражданин ПМР в какой-то части республики жил очень хорошо, а какой-то в другой части – плохо. Поэтому есть система сдержек и противовесов при формировании бюджета», – отметил Александр Коршунов.
По его словам, Тирасполь как столица в 2019 году получил достаточно серьезные преференции по ряду направлений. И это оправданно, ведь столицу надо достойно подготовить к 30-летию Приднестровья и 75-летию Великой Победы.
«За последние три года дополнительно государство приняло на себя 140 млн социальных обязательств. Это большая цифра. Мы прекрасно понимаем, что эти обязательства надо выполнять и в 2019, и в 2020 году. Поэтому решения по расщеплению налоговых платежей муниципалитетов принимаются и с учетом как раз этой позиции», – подчеркнул глава законодательного органа.
Александр Коршунов проинформировал, что сейчас депутатский корпус работает над тем, чтобы бюджет в нулевом чтении прорабатывался уже в мае-июне. К этому времени должны быть известны основные параметры и направления главного финансового документа.
Особо спикер парламента отметил тот факт, что в последние годы госфинансирование кардинально отличается от предыдущей пятилетки. Финансовые ресурсы проходят через бюджет, через механизм контроля. Председатель Верховного Совета обратился к депутатам Тирасполя с предложением больше внимания уделять текущему контролю выполнения госпрограмм.