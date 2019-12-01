ИА"Новости Приднестровья" опубликовало интервью с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым по итогам года
В этом году переговоры между Приднестровьем и Молдовой с подачи Кишинёва фактически зашли в тупик. РМ не только не выполняет взятые на себя обязательства в рамках ранее достигнутых договоренностей, но и предприняла новые акции давления на ПМР, что признали и эксперты ОБСЕ. Кишинёв фактически сорвал переговоры на уровне «Постоянного совещания» в формате «5+2» (ПМР и РМ – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели), отказавшись подписать итоговый протокол в Братиславе. Несмотря на усилия посредников, документ так и не был подписан до конца года. В последний момент политпредставитель Молдовы Александр Фленкя отказался от встречи с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Тем самым Молдова торпедировала переговорный процесс, игнорируя гуманитарные проблемы, которые необходимо решать в интересах граждан.
Тем временем Приднестровье продолжает взаимодействие с Россией, ОБСЕ, ЕС и США. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций. В этом году представители Приднестровья четырежды участвовали в заседаниях Совета по правам человека ООН в Женеве, информируя мировое сообщество о Приднестровской Молдавской Республике.
О том, что происходило в переговорном процессе в 2019 году и какие внешнеполитические задачи нужно будет решать в следующем, 2020-м, в интервью ИА «Новости Приднестровья» рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Виталий Викторович, есть ли надежда, что молдавская сторона подпишет итоговый протокол Братиславского раунда переговоров в формате «5+2»? Не означает ли отказ от подписания этого документа попытку сломать переговорный процесс?
Отказ нового представителя по политическим вопросам от РМ от инициированной Приднестровьем встречи 23 декабря – констатация незаинтересованности в окончательном согласовании документа. Мои предыдущий и нынешний визави использовали любые ухищрения, чтобы провалить возможность подписания итогового протокола заседания в Братиславе.
Как известно, Приднестровская сторона готова была подписать многочисленные редакции протокола, предлагавшиеся Действующим Председательством ОБСЕ на различных этапах диалога. Единственный принципиальный аспект – это то, что протокол должен отражать реальное содержание прошедших в Братиславе дискуссий. Не амбиции молдавской стороны, не попытки РМ «задним числом» навязать некие политизированные темы, а то, что действительно обсуждалось сторонами на заседании. Также мы говорили о том, что протокол должен иметь т. н. «добавленную стоимость», т. е. документ не может представлять собой лишь дежурное, «ритуальное» повторение неисполненных Кишиневом обязательств с обозначением очередных отсрочек. Крайне важно актуализировать необходимость урегулирования созданных РМ новых проблем в диалоге. Прежде всего вопросов импорта после 1 февраля 2020 года, водительских удостоверений, банковских счетов.
Приднестровье получило поддержку посредников, признающих остроту этих тем, но Кишинёв демонстративно проигнорировал консолидированное мнение участников формата «5+2». Это тревожный симптом, отражающий намерение молдавской стороны разрушить формат «Постоянного совещания…». Зафиксированные Принципами и процедурами ведения переговоров и официальной повесткой равноправие участников переговоров, взаимное уважение, учёт ранее достигнутых договорённостей и согласованное переговорное пространство с акцентом на социально-экономические и гуманитарно-правовые вопросы давно смущают молдавских переговорщиков. Но от этих принципов невозможно отказаться, не разрушив формат.
Можно с уверенностью говорить о том, что Братиславский протокол не будет подписан, поскольку на этой неделе в наше распоряжение поступило саммари заседания «Постоянного совещания…» в Братиславе, подготовленное Действующим Словацким Председательством ОБСЕ. Исходя из Принципов и процедур переговорного процесса, саммари готовится только в том случае, если сторонам не удалось на заседании достичь договоренности. Направление саммари фактически означает, что международные участники смирились с тем, что Братиславского протокола не будет, по всей видимости, с явного согласия молдавской стороны.
Приднестровье ещё в октябре предупреждало посредников о том, что РМ банально тянет время. Словацкое Председательство в ОБСЕ, приложившее блестящие дипломатические усилия, в итоге понесло издержки от неготовности Кишинёва следовать установленным правилам и решать проблемы социально-гуманитарного характера. В этих обстоятельствах повышается роль международных участников переговоров, особенно в части поддержки формата «5+2». Вы недавно провели первую встречу с новым политическим представителем Молдовы. В СМИ появились сообщения о том, что ему незнакомы этика и принципы дипломатической работы. Как Вы считаете, удастся ли с Александром Фленкей найти общий язык?
Мы с Александром знакомы довольно давно и ранее неоднократно взаимодействовали, в том числе вполне успешно. Пока воздержусь от оценки произошедшего на встрече 16 декабря и её итогов. Я заинтересован в том, чтобы перейти в режим плодотворной работы, взаимного уважения и разумных компромиссов. С этим проблемы возникли ещё до Александра Фленки, я бы сказал, что на всём протяжении 2019 года качественной и ориентированной на результат работы с молдавской стороны не было, что подтверждается отсутствием договорённостей переговорного процесса.
Надо понимать, что мой визави – должностное лицо соседнего государства, конкретно заинструктированное и исполняющее поручения своего руководства. Очевидно, что нынешний подход продиктован мнением руководства РМ (президента и премьер-министра). С другой стороны, мы помним, что глава молдавского государства Игорь Додон на октябрьской встрече с Президентом Приднестровья был вполне расположен к диалогу. Надеюсь, что в будущем году, возможно, при международном содействии Кишинёв в лице своего представителя по политическим вопросам пересмотрит поведение, учтёт допущенные ошибки и перейдет от самоизоляции к полноценному сотрудничеству.
Переговорный процесс находится в настоящее время в стадии стагнации на всех своих уровнях, включая и работу экспертных (рабочих) групп. В Молдове сменилось правительство, а следовательно, поменяется и состав экспертов. Какие экспертные (рабочие) группы уже сформированы молдавской стороной? Когда стоит ждать начала их работы? Какие вопросы в повестке дня?
Переговорная динамика в этом году далека от положительной. Количество заседаний экспертных (рабочих) групп втрое ниже показателей прошлого года. О встречах представителей по политическим вопросам и говорить не стоит: их в текущем году в 10 раз меньше, чем в 2018-м.
Череда смен правительств в РМ, безусловно, является фактором снижения количества встреч. Мы фиксируем и снижение качества взаимодействия профильных специалистов. Эта проблема продиктована отсутствием у представителей РМ чёткого понимания границ допустимого компромисса, т. н. мандата на поиск технических решений. Если представитель по политическим вопросам не наделяет экспертов конкретными полномочиями, они будут говорить всё, что угодно, лишь бы не прийти к решениям. В большинстве случаев в этом году мы видели именно такой сюжет.
Даже тогда, когда экспертам удавалось успешно поработать и найти общий язык, на более высоком уровне возникали пробуксовки. Сейчас речь идёт о проекте Протокольного решения по устранению технических барьеров в торговле, парафированном ещё 1 ноября этого года. От его подписания отказались как Василий Шова, так и Александр Фленкя. Или о том, что ряд технических проблем в деятельности ПРТС специалисты РМ обещали решить ещё в начале года, но до сих пор с этими задачами не справились. Конечно, такое пренебрежение Кишинёва трудом экспертов не способствует поиску нетривиальных решений.
Тем не менее диалог на экспертном уровне должен не только продолжаться, но и получать качественное наполнение. Приоритеты те же – водительские удостоверения, ПРТС, проблемы международных перевозок, телекоммуникации, экономика, прежде всего импорт в контексте СТПК, банки, прекращение уголовных дел.
На недавней пресс-конференции Вадим Красносельский рассказал о попытке Кишинёва внести в повестку дня Баварской конференции вопрос о т. н. «гармонизации» налоговых законодательств Молдовы и Приднестровья, назвав его политической провокацией. Как часто молдавская сторона подкидывает на стол переговоров подобные вопросы?
Приднестровье не отказывается от диалога по любым важным вопросам, но при обсуждении таких комплексных тем ключевое значение имеют принцип целесообразности и сам контекст. Стороны однажды уже договаривались на уровне президентов о гармонизации налоговых и таможенных законодательств. Это было 16 мая 2001 года. В тот же день РМ обязалась признавать приднестровское таможенное оформление и выдаваемые в ПМР документы (в том числе экономические – регистрации, лицензии, разрешения). Молдова согласилась способствовать заключению Протокольного решения о сотрудничестве между Национальным банком РМ и Приднестровским республиканским банком, а также рассмотреть вопрос о возмещении Приднестровью ущерба, нанесенного во время вооружённой агрессии 1992 года. Если действовать в рамках логики всеобъемлющего урегулирования существующих экономических противоречий, то в нынешних условиях это задача сложная, но важная. Приднестровье в этом вопросе занимает четкую позицию и готово к серьезной работе.
Однако, когда тема налогов искусственно втаскивается в диалог без предварительной проработки и в отрыве от других взаимосвязанных тем и к тому же используется РМ для блокирования подписания Братиславского протокола, то это, безусловно, политическая провокация. Готовы ли гаранты, посредники и наблюдатели помочь в убеждении Молдовы до конца исполнить подписанные ранее соглашения?
Мы рассчитываем на содействие международных участников формата «5+2». В текущем году Миссия ОБСЕ привлекла к работе независимых международных экспертов по вопросам импорта медикаментов, банковского взаимодействия и обмена сведениями, содержащими персональные данные граждан. Все эти аспекты относятся к наиболее актуальным вопросам продолжающегося переговорного процесса. Детально знакомясь с ними, посредник в лице ОБСЕ демонстрирует свою заинтересованность и готовность содействовать сторонам в достижении компромисса.
Придерживаюсь мнения о том, что пристального внимания посредников в наступающем году заслуживают Принципы и процедуры ведения переговоров. Исполнение этого документа в полном объеме может вернуть последовательность и дисциплину в процесс.
Также важно добиться исполнения молдавской стороной обязательств по Берлинскому, Венскому и Римскому протоколам 2016–2018 годов. 1 февраля планируется начало т. н. второй фазы совместного украинско-молдавского пограничного и таможенного контроля на границе Украины с Приднестровьем. Чем чревата она для нашей республики? Что можно сделать, чтобы предотвратить негативные последствия от ужесточения режима?
Последствия могут оказаться непредсказуемыми. В зоне риска находятся три сферы – импорт товаров, свобода передвижения населения, безопасность.
По импорту в рамках переговорного процесса ведётся определённая работа. Международные участники осознали масштаб проблемы, кроющейся в том, что требования, законодательство и правила Молдовы невозможно распространить на приднестровский импорт, не заблокировав его. Уже три года по инициативе Приднестровья обсуждаются различные варианты, которые позволят экономическим агентам продолжить работу, согласовываются реестры. Приднестровьем предложено не менее пяти проектов отраслевых договорённостей – по импорту медикаментов, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, семян и посадочного материала и т. д. Проблема импорта после 1 февраля 2020 года поднимается в контексте транспортных средств, ввоза продуктов питания, ввоза продукции физическими лицами, прежде всего индивидуальными предпринимателями. Указанная работа далека от завершения. Более того, перспективы в 2018 году выглядели намного лучше, нежели сейчас, поскольку тогда встречи имели регулярный и предметный характер.
Присутствие молдавских пограничников в Кучургане чревато провокациями и перегибами, которые многократно имели место в аэропорту города Кишинёва. Опять в нарушение Протокольного решения «О некоторых аспектах свободы передвижения» 2014 года они могут требовать наличия молдавских документов, оказывать психологическое давление. Уже сегодня пограничники РМ препятствуют проезду через украинско- и румынско-молдавскую границу всем владельцам приднестровских водительских прав. Если такие же шаги будут предприниматься в Кучургане, пропускающем ежегодно до миллиона транспортных средств, львиная доля которых принадлежит приднестровцам, сами можете представить последствия. В этом смысле хочу подчеркнуть, что приднестровская сторона располагает инструментарием различного характера для защиты своих интересов.
Кроме того, близкое соседство правоохранительных органов Приднестровья и Молдовы вне Зоны безопасности, где оно строго регламентировано, не сулит ничего хорошего.
Проблема находится в центре внимания МИД ПМР и поднимается в диалоге как с РМ, так и с Украиной и Европейским союзом. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы мнение Приднестровья принималось в расчёт.
Каковы перспективы развития двусторонних связей между Приднестровьем и другими странами и международными организациями, включая и участников переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию?
Стратегическим направлением для Приднестровья остаётся взаимодействие с Российской Федерацией как в рамках переговорного процесса, так и по широкому кругу двусторонних тем. Уверен в том, что в 2020 году эти связи будут крепнуть и позволят в полной мере защищать законные права и интересы российских граждан и соотечественников, проживающих в ПМР. Под руководством главы государства будем заниматься вопросами развития экономического сотрудничества, включая доступ приднестровских товаров на рынок России и привлечение российских инвестиций, расширение круга получателей российского гражданства, использование материнского капитала и медицинских страховок, инфраструктурные проекты.
Приветствуем назначение нового Посла Украины в Молдове Марка Александровича Шевченко – опытного дипломата. У Украины широкий спектр возможностей на приднестровском направлении, и системная коммуникация с Киевом и Посольством нам жизненно необходима.
Взаимодействие с ОБСЕ, ЕС и США продолжится в штатном режиме, будем работать над активизацией прямых двусторонних контактов.
Особое внимание уделяем сотрудничеству с ООН, которое долгие годы развивается на местной почве и позволяет решать многочисленные насущные вопросы. Именно в 2019 году на уровне официального представителя Приднестровья в Москве мы четырежды участвовали в заседаниях Совета по правам человека ООН в Женеве, информируя мировое сообщество о Приднестровской Молдавской Республике.
Приднестровье открыто для сотрудничества с любыми заинтересованными международными партнёрами на принципах взаимного уважения и взаимной пользы.
В уходящем году Приднестровье достаточно часто посещали иностранные делегации. Какой из этих визитов Вы бы назвали наиболее плодотворным для нашей страны?
Знаковым я бы назвал визит Действующего Председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии. Мирослав Лайчак – выдающийся дипломат и государственный деятель, уже добившийся значимых высот, но явно не планирующий на них останавливаться. Его приезд стал настоящим стимулом для формирования отношений дружбы и доверительного сотрудничества между представителями Словакии и Приднестровья. Надеюсь, что Братислава продолжит реализацию гуманитарных проектов в республике даже после завершения её мандата в качестве Действующего Председателя в ОБСЕ. Продолжая тему ОБСЕ, нельзя не отметить состоявшийся 19 сентября визит Генерального секретаря организации Томаса Гремингера, позволивший провести заинтересованный обмен мнениями по всему спектру проблем переговорного процесса.
Ключевыми с точки зрения укрепления стратегического российско-приднестровского партнёрства стали два июньских визита российского вице-премьера Дмитрия Козака и августовская встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу. Многие принятые и запланированные положительные решения закладывались именно в ходе обозначенных летних визитов. Уверен в том, что на этом направлении в 2020 году нас также ожидает много интересного и полезного.
Перед началом словацкого председательства в ОБСЕ часто в СМИ, писавших о молдо-приднестровских отношениях, упоминался «цивилизованный развод» в ЧСФР. В будущем году председательствовать в ОБСЕ будет Албания. МИД Албании играл не последнюю роль при признании Косова рядом стран. Намерены ли Вы представителям Тираны напомнить о «косовском прецеденте»?
Приднестровская сторона с нетерпением ожидает начала взаимодействия с представителями Албании. Мы прогнозируем, что сохранится определённая преемственность по линии ОБСЕ. Также буду рад продолжить сотрудничество с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.
Конечно, в нашей работе будет невозможно игнорировать «косовский прецедент», и мы будем изучать все связанные с ним аспекты. Представляет интерес опыт урегулирования отраслевых вопросов между Косовом и Сербией, Косовом и международным сообществом. В частности, хотелось бы обсудить членство Косово в Международном союзе электросвязи, ФИФА и УЕФА, признание косовских паспортов и номерных знаков даже в странах, официально не признающих косовскую государственность, функционирование пассажирского аэропорта имени Адема Яшари без членства Косово в ИКАО. Косовский опыт может стать серьёзным аналитическим и прецедентным вкладом в будущее урегулирование отношений между Приднестровьем и Молдовой.