В период с 20 по 26 декабря на территории республики зарегистрировано 157 заявлений и сообщений о преступлениях. По 120 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зафиксировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), один грабёж (раскрыт), 27 краж (восемь по горячим следам), два угона транспортных средств (по одному факту подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по четырём из них установлены подозреваемые лица), пять преступлений в сфере экономики (4 раскрыты).
Сотрудниками органов внутренних дел разысканы десять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 11 госдолжников, семь неплательщиков алиментов, один человек, находившийся в розыске как уголовный преступник,.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1087 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 11 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания городов Тирасполь и Бендеры выявлено по два нарушителя, в Рыбницком районе – три, Слободзейском – два, Дубоссарском и Григориопольском – по одному.
С 20 по 26 декабря в республике зарегистрировано восемь пожаров. На территории обслуживания г. Бендеры – три, г. Рыбница – два, городов Слободзея, Дубоссары и Каменка – по одному. В результате возгораний погибли четыре человека. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 35 административных протоколов.