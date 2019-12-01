Dnestr.TV

 
0

Губарев высказался за включение договоренностей между ПМР и РМ в законодательство двух стран

Губарев высказался за включение договоренностей между ПМР и РМ в законодательство двух стран

Переговорный формат «5+2» - это единственная международно признанная переговорная площадка по решению молдо-приднестровской проблемы. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев в интервью ТАСС. По его словам, «этот механизм достаточно эффективен», а «создание иных, дополнительных форматов будет контрпродуктивным… и лишь осложнит достижение конечной цели», передает novostipmr.com.

В то же время Губарев отметил, что формат «5+2» (ПМР и РМ – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели) был более эффективен, когда работал в соответствии с «Принципам и процедурами ведения переговоров в рамках "Постоянного совещания ..."». Этот документ определяет правила и процедуры ведения переговоров.

«Этот документ предусматривает, в частности, проведение пяти-шести встреч в год в формате "5+2". Правда, шести встреч не было ни разу, но по четыре-пять раз в год нам встречаться все же удавалось. Такая периодичность крайне важна не только потому, что этот формат предусматривает анализ положения дел. Его "коллективный разум" помогает наметить дальнейшие пути решения существующих вопросов», - сказал Губарев.

Российский дипломат отметил, что одним из правильных инструментов, используемых в этом формате, было обозначение сроков реализации принимаемых решений. По словам Губарева, это обеспечивало контроль и дисциплинировало стороны, поскольку они брали на себя международные обязательства.

«Конечно, в идеале было бы добиться от сторон включения достигаемых договоренностей в национальное законодательство (такое предложение было формально внесено российской делегацией на встрече формата "5+2" в Берлине летом 2016 года), но над этим еще предстоит поработать», - пояснил посол по особым поручениям МИД России.

При этом Губарев констатировал, что нынешний год был на редкость малоплодотворным для процесса переговоров по молдо-приднестровскому урегулированию.

«Мы неоднократно говорили о причинах. Во многом здесь сыграли свою роль электоральные и постэлекторальные процессы на правом берегу Днестра в Кишиневе. Они были действительно непростые. За год сменилось три правительства в Кишиневе и, соответственно, три вице-премьера по реинтеграции, которые принимают участие в переговорном процессе», - отметил российский дипломат.

В этом году переговоры между Приднестровьем и Молдовой с подачи Кишинёва фактически зашли в тупик. РМ не только не выполняет взятые на себя обязательства в рамках ранее достигнутых договоренностей, но и предприняла новые акции давления на ПМР, что признали и эксперты ОБСЕ. Кишинёв фактически сорвал переговоры на уровне «Постоянного совещания» в формате «5+2», отказавшись подписать итоговый протокол в Братиславе. Несмотря на усилия посредников, документ так и не был подписан до конца года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна