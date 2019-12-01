Переговорный формат «5+2» - это единственная международно признанная переговорная площадка по решению молдо-приднестровской проблемы. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев в интервью ТАСС. По его словам, «этот механизм достаточно эффективен», а «создание иных, дополнительных форматов будет контрпродуктивным… и лишь осложнит достижение конечной цели», передает novostipmr.com.
В то же время Губарев отметил, что формат «5+2» (ПМР и РМ – стороны; Россия, Украина, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели) был более эффективен, когда работал в соответствии с «Принципам и процедурами ведения переговоров в рамках "Постоянного совещания ..."». Этот документ определяет правила и процедуры ведения переговоров.
«Этот документ предусматривает, в частности, проведение пяти-шести встреч в год в формате "5+2". Правда, шести встреч не было ни разу, но по четыре-пять раз в год нам встречаться все же удавалось. Такая периодичность крайне важна не только потому, что этот формат предусматривает анализ положения дел. Его "коллективный разум" помогает наметить дальнейшие пути решения существующих вопросов», - сказал Губарев.
Российский дипломат отметил, что одним из правильных инструментов, используемых в этом формате, было обозначение сроков реализации принимаемых решений. По словам Губарева, это обеспечивало контроль и дисциплинировало стороны, поскольку они брали на себя международные обязательства.
«Конечно, в идеале было бы добиться от сторон включения достигаемых договоренностей в национальное законодательство (такое предложение было формально внесено российской делегацией на встрече формата "5+2" в Берлине летом 2016 года), но над этим еще предстоит поработать», - пояснил посол по особым поручениям МИД России.
При этом Губарев констатировал, что нынешний год был на редкость малоплодотворным для процесса переговоров по молдо-приднестровскому урегулированию.
«Мы неоднократно говорили о причинах. Во многом здесь сыграли свою роль электоральные и постэлекторальные процессы на правом берегу Днестра в Кишиневе. Они были действительно непростые. За год сменилось три правительства в Кишиневе и, соответственно, три вице-премьера по реинтеграции, которые принимают участие в переговорном процессе», - отметил российский дипломат.
В этом году переговоры между Приднестровьем и Молдовой с подачи Кишинёва фактически зашли в тупик. РМ не только не выполняет взятые на себя обязательства в рамках ранее достигнутых договоренностей, но и предприняла новые акции давления на ПМР, что признали и эксперты ОБСЕ. Кишинёв фактически сорвал переговоры на уровне «Постоянного совещания» в формате «5+2», отказавшись подписать итоговый протокол в Братиславе. Несмотря на усилия посредников, документ так и не был подписан до конца года.