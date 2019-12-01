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Украина вошла в TOП-10 мировых конфликтов

Украина вошла в TOП-10 мировых конфликтов

Донбасс попал в 10-ку рейтинга мировых конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году, сообщило издание США.
Украина оказалась TOП-10 важных и масштабных военно-политичемеих конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году, сообщает американское издание Foreign Policy, сообщает korrespondent.net.

Помимо Украины, в статье упоминается еще девять важных мировых конфликтов: боевые действия в Афганистане, гражданская война в Йемене, конфликт в Эфиопии, террористические атаки в Буркина-Фасо, гражданская война в Ливии, конфликт в Персидском заливе, противостояние США и КНДР, конфликт в Кашмире и политический кризис в Венесуеле.

Согласно версии издания, нынешний президент Владимир Зеленский придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта на востоке страны. В частности, упоминаются такие действия как разведение войск, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.

"Если все пойдет по плану, следующая встреча во Франции, назначенная на весну, должна рассмотреть другие компоненты Минского соглашения, включая амнистию, дальнейший вывод войск и путь к реинтеграции районов, удерживаемых сепаратистами, в Украину", - пишет издание.

Тем не менее, по мнению Foreign Policy, планы по прекращению огня и разведению войск могут рухнуть, а боевые действия могут обостриться. И даже если эти планы воплотятся в жизнь, Зеленскому все еще нужно, чтобы Москва пошла на компромисс.

В издании напоминают, что хотя Кремль и более склонен к сделкам с Зеленским, чем с его предшественником, основные позиции РФ остаются неизменными: Россия отрицает, что является стороной конфликта, который она инициировала, брала участие и финансировала.

"Мир принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: он может принести облегчение санкций и снять бремя финансовой и военной поддержки в районах, удерживаемых сепаратистами. От своих западных союзников Зеленскому нужна вся возможная помощь", - говорится в статье.

Ранее были названы самые могущественные страны мира. Первое место досталось США, чью экономику признали сильнейшей. Украина оказалась 39-й в мире по влиятельности.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
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