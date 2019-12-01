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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2019 года составила 4 656 рублей ПМР ($289 по курсу ПРБ), на 8,7% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 93 707 человек. Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за январь-ноябрь 2019 года составила 5 645 рублей ($350 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 281 рубль. Темп роста за год – 106,9%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 12 066 руб.;
- черная металлургия – 7 925 руб.;
- электроэнергетика – 6 884 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 6 813 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 309 руб.;
- геология и метеорология – 2 482 руб.;
- почтовая связь – 2 564 руб.;
- троллейбусный транспорт – 3 242 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 6 242 рубля ($388 по курсу ПРБ). За январь-ноябрь 2018 года эта величина находилась на уровне 5 928 рублей. Темп роста за год – 105,3%. Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 965 человек.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 7 925 руб.;
- электроэнергетика – 6 884 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 6 813 руб.;
- производство стройматериалов – 5 980 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 4 271 руб.;
- мукомольно-крупяное производство – 5 179 руб.;
- электротехническое производство – 5 251 руб.;
- легкая промышленность – 5 390 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за январь-ноябрь 2019 года составила 3 665 рублей ($227 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 310 рублей. Темп роста за год – 110,7%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- банки и кредитование – 8 336 руб.;
- страхование – 7 820 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 5 379 руб.;
- органы государственной власти и управления – 5 103 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- социальное обеспечение – 2 807 руб.;
- культура и искусство – 2 854 руб.;
- дошкольное и школьное образование – 2 921 руб.;
- здравоохранение – 3 227 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-ноябрь 2019 года составила 3 186 рублей ($198 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 847 рублей. Темп роста за год – 111,9%. Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 837 человек.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 5 524 руб.
- органы государственной власти – 5 185 руб.;
- редакции и издательства – 4 197 руб.
- высшее образование – 4 131 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 175 руб.;
- геология и метеорология – 2 482 руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 628 руб.;
- сельское хозяйство – 2 796 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
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