Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2019 года составила 4 656 рублей ПМР ($289 по курсу ПРБ), на 8,7% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 93 707 человек. Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за январь-ноябрь 2019 года составила 5 645 рублей ($350 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 281 рубль. Темп роста за год – 106,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 12 066 руб.; - черная металлургия – 7 925 руб.; - электроэнергетика – 6 884 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 813 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 309 руб.; - геология и метеорология – 2 482 руб.; - почтовая связь – 2 564 руб.; - троллейбусный транспорт – 3 242 руб. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 6 242 рубля ($388 по курсу ПРБ). За январь-ноябрь 2018 года эта величина находилась на уровне 5 928 рублей. Темп роста за год – 105,3%. Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 965 человек.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 7 925 руб.; - электроэнергетика – 6 884 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 813 руб.; - производство стройматериалов – 5 980 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 271 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 179 руб.; - электротехническое производство – 5 251 руб.; - легкая промышленность – 5 390 руб. НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за январь-ноябрь 2019 года составила 3 665 рублей ($227 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 310 рублей. Темп роста за год – 110,7%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - банки и кредитование – 8 336 руб.; - страхование – 7 820 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 5 379 руб.; - органы государственной власти и управления – 5 103 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 807 руб.; - культура и искусство – 2 854 руб.; - дошкольное и школьное образование – 2 921 руб.; - здравоохранение – 3 227 руб. БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-ноябрь 2019 года составила 3 186 рублей ($198 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 847 рублей. Темп роста за год – 111,9%. Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 837 человек.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 5 524 руб. - органы государственной власти – 5 185 руб.; - редакции и издательства – 4 197 руб. - высшее образование – 4 131 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 175 руб.; - геология и метеорология – 2 482 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 628 руб.; - сельское хозяйство – 2 796 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.