Три дня осталось до самого волшебного и долгожданного праздника – Нового года. Дети находятся в ожидании подарков, родители, в свою очередь, мчатся по магазинам в исполнении их заветных желаний. На долю мам, впрочем, как и каждый год, легла обязанность подготовки новогоднего стола. А побаловать домочадцев чем-то вкусненьким – это, как водится, дело затратное.
Корреспондент ИА Новости Приднестровья побывал на пяти рынках Тирасполя («Октябрьском», «Хитром», «Гермесе», «Зеленом» и рынке на Бородинке) и узнал, где дешевле всего можно приобрести продукты к масштабному празднику.
Если основным ингредиентом горячих блюд будет выступать свиное мясо, то за ним лучше всего отправиться на рынок «Бородинский». Его там продают гораздо дешевле, чем везде.
Однозначно, за живой рыбой нужно ехать на рынок «Зеленый». Во-первых, там на нее доступные цены, во-вторых, самый большой выбор в городе.
Цены на молочную продукцию практически везде держатся в одних ценовых позициях. Но все же на несколько рублей дешевле их можно приобрести на Бородинке. Яйца куриные лучше всего приобрести на «Хитром» рынке. Там цена за один десяток – 13 рублей.
Наиболее низкие цены на помидоры и огурцы обнаружили на рынке «Октябрьский». Помидоры там продают от 23 до 28 рублей за килограмм, огурцы – от 23 до 35 рублей. За баклажанами езжайте на «Гермес». Их стоимость составляет 25 рублей. В реализации также находятся кабачки, которые продают за 22 рубля.
Не можем не остановиться на том факте, что в преддверии Нового года достаточно высоко поднялась стоимость грибов вешенок и шампиньонов. Если две недели назад вешенки стоили 38 рублей, то сейчас за них просят от 40 рублей (рынок «Октябрьский») до 44 рублей («Зеленый»). Шампиньоны ранее продавали от 38 до 42 рублей, сегодня – от 46 рублей на Бородинском рынке и до 50 рублей на рынках «Октябрьский» и «Зеленый».
Что касается фруктов, то большой выбор мандаринов по приемлемым ценам найдете на оптовом рынке «Гермес». Хоть он и оптовый, большую часть продукции реализуют рознично. Новогодние цитрусовые обойдутся вам от 16 до 20 рублей за килограмм. Кстати, там самые дешевые лимоны и киви.
Отметим еще и тот факт, что на некоторых рынках отсутствует та или иная продукция. К примеру, на «Гермесе» и Бородинке не найдете живой рыбы. На «Хитром» рынке нет говядины.