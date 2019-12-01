В компании долгое время просили пользователей переходить на 10 версию операционной системы. Microsoft объявила дату прекращения поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в блоге поддержки компании.
Поддержка популярной версии Windows прекратится 14 января 2020 года. Будет отсутствовать также техническая поддержка и обновление системы с помощью службы Windows Update, передает korrespondent.net.
Во время выпуска Windows 7 22 октября 2009 года, компания говорила о своих намерениях поддерживать продукт 10 лет. Сообщается, что устанавливать и активировать операционную систему можно будет и после 14 января 2020 года. Но такие гаджеты не будут получать обновления безопасности.
Также служба поддержки клиентов Microsoft не будет оказывать техническую помощь пользователям Windows 7.
Стоит отметить, что Microsoft долго и настоятельно рекомендовала переходить на Windows 10.