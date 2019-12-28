Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные герои приняли участие в костюмированном забеге в самом центре Тирасполя. Хорошее настроение, заряд бодрости и положительные эмоции дарили участники себе и окружающим людям. А организаторы - Федерация спортивного туризма и инициативная группа «Собирайся поехали. ПМР» - вместе со спонсорами подготовили новогодние подарки, которых хватило всем, передает novostipmr.com.
Главная цель забега - популяризация здорового образа жизни и приобщение населения республики к физкультуре.
«Забег не несет соревновательного характера, поэтому каждый бежит темпом, который комфортен именно ему», - отметил организатор новогоднего костюмированного забега Максим Чумак.
Символичная дистанция 2020 метров вдоль набережной Днестра оказалась под силу не только взрослым, но и детям. Среди участников забега люди различных возрастов, кто-то пришел с друзьями, а кто-то со всей семьей. Единственное условие – это креативная форма одежды или новогодний костюм.
Красный мешок за плечом, красный колпак на голове, почти как настоящий Дед Мороз. Ваня приехал вместе с семьей из Первомайска. На вопрос, что в мешке, говорит: новогодняя музыка и хорошее настроение.
«Чтобы было весело, я взял с собой колонку с новогодней музыкой. Буду поднимать настроение себе и окружающим», - рассказал участник забега Ваня Карнавский.
Получить заряд бодрости и весело провести время на костюмированный забег пришел пенсионер Анатолий Хвостик. Несмотря на то, что ему 86 лет, он в первых рядах энергично выполняет все элементы разминки, а затем пробегает всю дистанцию.
«2020 год очень знаменательный – это 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 30 лет Приднестровской Молдавской Республике, также президент объявил, что 2020 - год здоровья. Поэтому как же не поучаствовать здесь. Тем более я знал, что здесь будет много молодежи», - рассказывает Анатолий Хвостик.
По традиции во многих странах мира во время марафонов или забегов принято организовывать Pasta Party. Впервые такое проходит и у нас. Для участников организаторы приготовили пасту (макароны), которую могли попробовать все желающие. Также после завершения забега всех ожидали подарки от спонсоров, от Деда Мороза и беспроигрышная лотерея.