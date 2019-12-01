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NASA показала снимки "космической рождественской елки"
Зафиксированным на снимках звездам примерно 100 тысяч лет, по утверждению сотрудников космической организации.
Американская организация NASA опубликовала снимки из космоса, на которых видно скопление новообразованных звезд, спрятанных за густой пылью, передает korrespondent.net
Визуально изображенное напоминает рождественскую елку.
Молодые звезды в виде розовых и красных пятнышек направлены к центру и повторяют контуры снежинок.
Согласно астрономы их так и назвали – "скоплением снежинок". Звездам всего 100 тысяч лет. Со временем они будут отдаляться друг от друга изменят форму снежинки.
Все звезды с этого пылевого облака считаются частью скопления.
korrespondent.net
- Сегодня, 08:49
- DTV
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