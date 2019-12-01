В 2019 году Госслужбой экологического контроля и охраны окружающей среды были проведены работы по демеркуризациии (обезвреживанию) ртутьсодержащих ламп, отработанных государственными бюджетными организациями.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего на утилизацию от 36 учреждений было направлено 10 936 отработанных ртутьсодержащих ламп и термометров. На их обезвреживание из Республиканского экологического фонда было выделено порядка 55 тысяч рублей, что на 16,4% больше по сравнению с 2018 годом, сообщает novostipmr.com.
За 2013-2019 годы в Приднестровье было обезврежено 65 274 единицы ртутьсодержащих отходов, на это было выделено 286,7 тысячи рублей.
«В 2020 году Госслужбой экологического контроля и охраны окружающей среды будет продолжена работа по исключению негативного воздействия на окружающую среду отходами потребления», - сообщили в ведомстве.
Напомним, что по всей республике действуют пункты приёма, куда граждане могут сдавать отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы.
За нарушение правил обращения с ртутьсодержащими отходами потребители несут административную ответственность: штраф для граждан составляет от 184 до 552 рублей; для должностных лиц – от 552 до 920 рублей; для индивидуальных предпринимателей – от 1 840 до 3 680 рублей.