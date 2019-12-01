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В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене
В Вене утром в воскресенье, 29 декабря, продолжились переговоры представителей «Газпрома» с коллегами с Украины по вопросам оформления газовых договорённостей.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя «Газпрома», передает rt.com
«С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжились», — заявил он.
По его словам, в субботу, 28 декабря, переговоры завершились «глубоко ночью». Переговоры в Вене продолжаются четвёртый день.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что тексты соглашений между Россией и Украиной по газу на переговорах в Вене не были согласованы.
russian.rt.com
- Сегодня, 05:32
- DTV
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