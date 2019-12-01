Dnestr.TV

 
0

В Бендерах утверждена пятилетняя программа благоустройства ручьёв

В Бендерах утверждена пятилетняя программа благоустройства ручьёв

Бендерские депутаты впервые утвердили пятилетний план очистки и благоустройства ручьёв. Этот вопрос был рассмотрен на заключительной в этом году 50 сессии городского Совета народных депутатов.

С 2020 до 2025 года планируется выполнить работы на трёх ручьях – Балка, Первомайский, Гиска – общая протяженность которых составляет около 20 км. На эти цели будет направлено почти 2 миллиона рублей, сообщила novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу горсовета.

Также на сессии обсудили готовность городского хозяйства к зимней непогоде. По словам коммунальщиков, для Бендер закуплены в необходимом количестве техническая соль, песок, ГСМ для техники. Также в городе сформирована бригада водителей и трактористов, которая будет задействована в мероприятиях по борьбе с гололёдом и снежными заносами.

«Это позволит обеспечить бесперебойную работу в две смены и своевременно очищать городские улицы ото льда и снежных заносов», - отметили специалисты «КоммуналДорСервиса».

novostipmr.com
  • Сегодня, 05:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Через сотрудничество к успеху
  • Центр Массажных технологий

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Через сотрудничество к успеху
  • Центр Массажных технологий
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна