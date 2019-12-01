Бендерские депутаты впервые утвердили пятилетний план очистки и благоустройства ручьёв. Этот вопрос был рассмотрен на заключительной в этом году 50 сессии городского Совета народных депутатов.
С 2020 до 2025 года планируется выполнить работы на трёх ручьях – Балка, Первомайский, Гиска – общая протяженность которых составляет около 20 км. На эти цели будет направлено почти 2 миллиона рублей, сообщила novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу горсовета.
Также на сессии обсудили готовность городского хозяйства к зимней непогоде. По словам коммунальщиков, для Бендер закуплены в необходимом количестве техническая соль, песок, ГСМ для техники. Также в городе сформирована бригада водителей и трактористов, которая будет задействована в мероприятиях по борьбе с гололёдом и снежными заносами.
«Это позволит обеспечить бесперебойную работу в две смены и своевременно очищать городские улицы ото льда и снежных заносов», - отметили специалисты «КоммуналДорСервиса».