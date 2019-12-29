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В России предотвратили страшный теракт

В России предотвратили страшный теракт

Они планировали теракты в местах массового скопления людей. Информацию о готовящихся терактах ФСБ предоставили США.

Сотрудники ФСБ задержали двух злоумышленников, которые намеревались совершить серию терактов в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей на Новый год, передает sputnik.md.

Автомобили полиции и пожарной службы недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба.

Информацию о готовящихся терактах российской спецслужбе предоставили США. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Терроризм", "Подготовка к совершению преступления", и "Участие в деятельности террористических организаций".

"У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов", — подчеркнули в ФСБ.

В воскресенье, 29 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер поблагодарил своего собеседника за информацию, переданную по линии спецслужб, благодаря которой были предотвращены теракты в Санкт-Петербурге.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников в октябре нынешнего года сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах на российской территории. По его словам, речь шла о данных в отношении конкретных лиц и планов совершения атак на территории России. Подробности Бортников не раскрывал. Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.

sputnik.md
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
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