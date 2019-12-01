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Названы самые необычные имена новорожденных в Молдове

Названы самые необычные имена новорожденных в Молдове

Адомир-Нистор, Ченгиз, Эрос, Гамлет, Лионель, Асена, Ренэсме и Шахеризада - это самые необычные имена, которые наши сограждане дали своим детям в 2019 году. Всего с начала года и до ноября на свет появились более 41 тысячи малышей, что почти на шесть тысяч больше, чем в 2018.

То ли веяние моды, то ли желание отличиться, но с каждым годом, список необычных имен, которые родители придумывают для своих чад, расширяется. Мать девятилетней Этель, Кристина Скрипник, говорит, что в далеком 2010-ом, ее дочь стала первым ребенком с таким именем в Молдове, передает publika.md.

"Мы пошли записать ее, у всего наверно ЗАГСа были глаза на пол лица: Что за имя, Откуда, как пишется? Ну, благо, мы уже поискали, уже узнали. И вот она оказалась единственная Этель – это было больше 9 с половиной лет назад, в Молдавии. До тех пор таких имен не было", - вспоминает Кристина Скрипник.

Однако в быту девочку называют просто Маша: "Мне нравится больше, конечно, Маша, потому что оно легче, а Этель – оно долго говорится и трудней. Некоторым непонятно просто как говорится, как пишется. И некоторые когда меня подписывают, например, в контактах в вайбере пишут всегда не правильно: пишут Эдэль, Этэль и ничего не понятно".

А мама девочек Заиры-Мануелы и Хабибы-Медины, Эмма Прокопенко, признается, что неспроста выбрала такие необычные имена дочерям: "Заира - арабское, турецкое имя, оно означает цветок - розу. Это очень ее характеризует, потому что значение имени гласит, что дети очень энергичные. Мануела - это в мою честь. А вот Хабибе мы подбирали имя в соответствии с Заирой. Хабиба - означает "любовь", а Медина - значит пророк, что-то святое из Иерусалима".

В нашей стране также есть дети с именами Эрос, Аслан, Азра или Ясномира. Самыми же распространенными в уходящем году среди мальчиков стали имена - Давид, Матей, Максим, Александр и Богдан. Среди девочек - София, Амелия, Дарья, Анастасия и Мария.

publika.md
  • Вчера, 17:25
  • DTV
  • Просмотров: 33
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