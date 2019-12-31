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Новый год и Рождество: мероприятия и транспорт

Новый год и Рождество: мероприятия и транспорт

Совсем скоро куранты пробьют последнюю полночь в уходящем году, знаменуя начало Нового -2020-го - года. В Бендерах по традиции на площади Освобождения соберутся горожане, чтобы всем вместе отметить один из самых популярных праздников в череде годовых торжеств. Управление культуры подготовило для жителей и гостей концертно-развлекательную программу. Обещают конкурсы и хороводы, зажигательные песни и танцы, не обойдется и без главных кудесников - Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба Госадминистрации г Бендеры.

Начнется праздник на площади Освобождения в 10 вечера. Его гости вместе с артистами встретят сначала Новый год по московскому времени - в 11-00ч. Организуют трансляцию обращения Владимира Путина, Президента Российской Федерации. В 12-00ч. горожан и всех жителей Приднестровья поздравит глава приднестровского государства Вадим Красноселький. Продолжит трансляцию обращение главы Бендер Романа Иванченко.

На площади в новогоднюю ночь будет не только музыка и танцы, также организуют работу детских аттракционов и торговых палаток. Здесь можно будет приобрести сувениры, бенгальские огни, хлопушки, согреться глинтвейном и чаем, подкрепиться выпечкой попкорном, сладкой ватой.

Ярким штрихом ночи станет традиционный салют, который озарит небо ровно в час ночи. Праздник продолжится до 3 часов утра.

Самым первым народным гуляньем в грядущем - 2020 - году станет Рождественская ярмарка. Она пройдет 4 января. На площади Освобождения развернутся различные локации: организуют мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров, фото школу, подвижные игры для детей и родителей. Артисты Управления культуры на главной сценической площадке презентуют театрализованную концертную программу. В программе также - продажа сувенирной продукции, глинтвейна, чая, меда и выпечки, розыгрыши призов и световое шоу.

Начнется праздник в 13-00ч., завершится к 17-00ч.

Общественный транспорт в дни праздников и гуляний будет работать по следующему временному графику:

Автобусы №7
- 31.12.2019г. – до 24-00ч.;
- 1.01.2020г. – с 00-00 до 3-00ч. и с 6-00 до 24-00ч.;
- с 02.01.2020г. по 05.01.2020г. – в режиме выходного дня;
- 6.01.2020г. – до 24-00ч.;
- 7.01.2020г. – с 00-00 до 2-00ч. и с 6-00 до 23-00ч.

Маршрутные такси
- 31.12.2019г. – до 24-00ч.;
- 1.01.2020г. – с 00-00 до 4-00ч. и с 7-00 до 23-00ч.;
- с 02.01.2020г. по 05.01.2020г. – в режиме выходного дня;
- 6.01.2020г. – до 24-00ч.;
- 7.01.2020г. – с 00-00 до 2-00ч. и с 6-00 до 23-00ч.

Троллейбусы
- 31.12.2019г. – до 24-00ч.;
- 1.01.2020г. – с 00-00 до 24-00ч.;
- с 02.01.2020г. по 05.01.2020г. – в режиме выходного дня;
- 6.01.2020г. – до 24-00ч.;
- 7.01.2020г. – с 06-00 до 23-00ч.

bendery-ga.org
  • Вчера, 17:33
  • DTV
  • Просмотров: 35
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