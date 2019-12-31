Совсем скоро куранты пробьют последнюю полночь в уходящем году, знаменуя начало Нового -2020-го - года. В Бендерах по традиции на площади Освобождения соберутся горожане, чтобы всем вместе отметить один из самых популярных праздников в череде годовых торжеств. Управление культуры подготовило для жителей и гостей концертно-развлекательную программу. Обещают конкурсы и хороводы, зажигательные песни и танцы, не обойдется и без главных кудесников - Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба Госадминистрации г Бендеры.
Начнется праздник на площади Освобождения в 10 вечера. Его гости вместе с артистами встретят сначала Новый год по московскому времени - в 11-00ч. Организуют трансляцию обращения Владимира Путина, Президента Российской Федерации. В 12-00ч. горожан и всех жителей Приднестровья поздравит глава приднестровского государства Вадим Красноселький. Продолжит трансляцию обращение главы Бендер Романа Иванченко.
На площади в новогоднюю ночь будет не только музыка и танцы, также организуют работу детских аттракционов и торговых палаток. Здесь можно будет приобрести сувениры, бенгальские огни, хлопушки, согреться глинтвейном и чаем, подкрепиться выпечкой попкорном, сладкой ватой.
Ярким штрихом ночи станет традиционный салют, который озарит небо ровно в час ночи. Праздник продолжится до 3 часов утра.
Самым первым народным гуляньем в грядущем - 2020 - году станет Рождественская ярмарка. Она пройдет 4 января. На площади Освобождения развернутся различные локации: организуют мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров, фото школу, подвижные игры для детей и родителей. Артисты Управления культуры на главной сценической площадке презентуют театрализованную концертную программу. В программе также - продажа сувенирной продукции, глинтвейна, чая, меда и выпечки, розыгрыши призов и световое шоу.
Начнется праздник в 13-00ч., завершится к 17-00ч.
Общественный транспорт в дни праздников и гуляний будет работать по следующему временному графику:
Автобусы №7 - 31.12.2019г. – до 24-00ч.; - 1.01.2020г. – с 00-00 до 3-00ч. и с 6-00 до 24-00ч.; - с 02.01.2020г. по 05.01.2020г. – в режиме выходного дня; - 6.01.2020г. – до 24-00ч.; - 7.01.2020г. – с 00-00 до 2-00ч. и с 6-00 до 23-00ч.
Маршрутные такси - 31.12.2019г. – до 24-00ч.; - 1.01.2020г. – с 00-00 до 4-00ч. и с 7-00 до 23-00ч.; - с 02.01.2020г. по 05.01.2020г. – в режиме выходного дня; - 6.01.2020г. – до 24-00ч.; - 7.01.2020г. – с 00-00 до 2-00ч. и с 6-00 до 23-00ч.
Троллейбусы - 31.12.2019г. – до 24-00ч.; - 1.01.2020г. – с 00-00 до 24-00ч.; - с 02.01.2020г. по 05.01.2020г. – в режиме выходного дня; - 6.01.2020г. – до 24-00ч.; - 7.01.2020г. – с 06-00 до 23-00ч.