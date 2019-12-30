Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики подготовило красочный перекидной календарь на 2020 год с рисунками юных художников- победителей конкурса детского рисунка «Природы чудный лик».
Конкурс был организован и проведен в этом году Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, в рамках мероприятий, посвященных Году экологии и благоустройства в Приднестровье в 2019 году. В календаре 12 рисунков, это творческие работы юных приднестровских художников, ставших победителями в своей возрастной категории. Всего для участия в конкурсе были представлены 974 рисунка юных дарований, проживающих в разных уголках Приднестровья, сообщается на сайте Минсельхозприроды ПМР.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и природных ресурсов по природным ресурсам Людмилы Пильковой, все победители конкурса получат по экземпляру такого календаря через территориальные управления министерства. Кроме того, календари будут переданы в Министерство просвещения для распространения в учреждениях образования Приднестровья.