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Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей

Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей

Суд города Шэньчжэнь (Китай) приговорил китайского генетика Цзянькуя Хэ к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.

"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - указывается в приговоре, передает noi.md.

Также были осуждены и коллеги ученого: Жэньли Чжан приговорили к двум годам тюрьмы и 1 млн юаней штрафа (около $143 тыс.), а Цзиньчжоу Цинь получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тыс. юаней (около $71,6 тыс.).

По словам следствия, в 2016 году Цзянькуй Хэ, который тогда был доцентом Южного университета науки и технологий, решил извлечь коммерческую прибыль за счет модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинем. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, выбрали несколько супружеских пар, в которых мужчины были ВИЧ-инфицированными, и ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), с помощью метода редактирования генов CRISPR-Сas9. Впервые созданы искусственные нейроны, способные заменить живые

Они хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ, носителями которого были их отцы. Для этого ученые попытались "отключить" у эмбрионов ген CCR5, отвечающий за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не рассказали врачам, которые проводили операцию по искусственному оплодотворению, о том, что изменили геном их пациентов.

Согласно материалам дела, в результате этих экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК. По соображениям конфиденциальности суд проходил в закрытом режиме.

В ноябре 2018 года Хэ рассказал, что он помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек-близнецов Лулу и Нану. По словам медика, девочки родились "абсолютно здоровыми".

Опыты Хэ проводились без согласования с органами здравоохранения КНР. Сам он, выступая в том же месяце на симпозиуме по вопросам генома в Гонконге, заявил, что гордится достижениями своей команды. Также он рассказал еще об одном возможном случае удачного экстракорпорального оплодотворения генетически модифицированным эмбрионом.
noi.md
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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