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Назван самый молодой миллиардер 2019 года

Назван самый молодой миллиардер 2019 года

Журнал Bloomberg назвал американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером.

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в рейтинге Bloomberg, передает korrespondent.net.

Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.

Издание отмечает, что за 2019 год богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было на конец 2018 года. В то же время из 500 самых богатых людей мира у 52 сократились доходы.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека на планете.

Напомним, в течение 2018 года суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 миллиардов долларов.

korrespondent.net
  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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