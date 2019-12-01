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На Украине придумали оливье для сильно занятых

На Украине придумали оливье для сильно занятых

Трехлитровые банки с ингредиентам для традиционного новогоднего салата оливье появились в продаже в украинских супермаркетах. Все составляющие блюда в них уложены слоями.

На необычный товар обратила внимание пользователь Facebook Ольга Волошина. Фото, иллюстрирующее необычный подход к подготовке к Новому году, она разместила на своей странице, передает point.md ссылаясь на 360tv.ru

На снимке девушка показала стеклянную банку с зеленым горошком, картофелем, колбасой, морковью, огурцами и другими компонентами салата.

Содержимое предлагается только высыпать в подходящую емкость, добавить майонез — и салат готов.

На Украине придумали оливье для сильно занятых

На Украине придумали оливье для сильно занятых

На Украине придумали оливье для сильно занятых

point.md
  • Сегодня, 09:33
  • DTV
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