Трехлитровые банки с ингредиентам для традиционного новогоднего салата оливье появились в продаже в украинских супермаркетах. Все составляющие блюда в них уложены слоями.
На необычный товар обратила внимание пользователь Facebook Ольга Волошина. Фото, иллюстрирующее необычный подход к подготовке к Новому году, она разместила на своей странице, передает point.md ссылаясь на 360tv.ru
На снимке девушка показала стеклянную банку с зеленым горошком, картофелем, колбасой, морковью, огурцами и другими компонентами салата.
Содержимое предлагается только высыпать в подходящую емкость, добавить майонез — и салат готов.