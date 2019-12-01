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Одна из стран ЕС может отменить дорожные сборы

Одна из стран ЕС может отменить дорожные сборы

В скором будущем Италия примет решение об отмене дорожных сборов, что, вероятно, вызовет напряжение в отношениях с компанией Autostrade per l’Italia, которая занимается управлением и обслуживанием более половины платных автодорог, передает Bloomberg.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что правительство завершит рассмотрение процесса отмены сборов после обрушения моста Моранди в Лигурии на северо-западе Италии, недалеко от города Савона, передает noi.md.

Проект нормативного акта нацелен на блокирование уплаты миллиардов евро в качестве компенсации в пользу Autostrade per l’Italia, согласно документу, анализируемому Bloomberg.

«Жертвы происшествия на мосту Моранди требуют справедливости, и отчеты показали, что было проведено недостаточно работ, необходимых для содержания моста», - сказал Конте в ходе пресс-конференции в Риме.

Напомним, что часть моста на автодороге А10 недалеко от Женевы обрушилась 16 месяцев назад. Автодорогу обслуживает Autostrade per l’Italia - подразделение компании Atlantia, которой владеет семья Бенеттон, попытавшаяся положить конец намерениям итальянского правительства пересмотреть контракты, так как это прибыльный бизнес.

Обрушение привело к гибели 43 человек, вызвав недовольство общественности и конфликт между правительством Конте и компаниями, которые обслуживают дороги.

22 декабря Autostrade per l’Italia передала правительству, что готова отказаться от концессии, если предварительные поправки к законодательству подтвердятся.

noi.md
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
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