В скором будущем Италия примет решение об отмене дорожных сборов, что, вероятно, вызовет напряжение в отношениях с компанией Autostrade per l’Italia, которая занимается управлением и обслуживанием более половины платных автодорог, передает Bloomberg.
Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что правительство завершит рассмотрение процесса отмены сборов после обрушения моста Моранди в Лигурии на северо-западе Италии, недалеко от города Савона, передает noi.md.
Проект нормативного акта нацелен на блокирование уплаты миллиардов евро в качестве компенсации в пользу Autostrade per l’Italia, согласно документу, анализируемому Bloomberg.
«Жертвы происшествия на мосту Моранди требуют справедливости, и отчеты показали, что было проведено недостаточно работ, необходимых для содержания моста», - сказал Конте в ходе пресс-конференции в Риме.
Напомним, что часть моста на автодороге А10 недалеко от Женевы обрушилась 16 месяцев назад. Автодорогу обслуживает Autostrade per l’Italia - подразделение компании Atlantia, которой владеет семья Бенеттон, попытавшаяся положить конец намерениям итальянского правительства пересмотреть контракты, так как это прибыльный бизнес.
Обрушение привело к гибели 43 человек, вызвав недовольство общественности и конфликт между правительством Конте и компаниями, которые обслуживают дороги.
22 декабря Autostrade per l’Italia передала правительству, что готова отказаться от концессии, если предварительные поправки к законодательству подтвердятся.