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Facebook теряет капитализацию из-за потери доверия

Facebook теряет капитализацию из-за потери доверия

Американские фондовые индексы 31 декабря продемонстрировали максимальное падение за последние четыре недели.
Мировую общественность проинформировало министерство торговли США, передает vesti.ru.

Ведомство также отметило, что дефицит торговли товарами в ноябре упал до минимума за 27 месяцев. Отрицательное сальдо составило 63,2 миллиардов долларов по сравнению с 66,8 миллиардами долларов в октябре. При этом эксперты ожидали повышения до 68,7 миллиардов долларов.

31 декабря серьезнее всего снизились котировки акций таких известных компаний как IBM и Facebook (-1,8%), а также Walt Disney (-1,4%) и Procter & Gamble (-1,3%).

Снижение капитализации Facebook аналитики объясняют резкой критикой в адрес компании со стороны основателя и одного из руководителей Salesforce.com Марка Бениоффа, который в минувшие выходные в интервью телеканалу CNN заявил, что известная соцсеть является виновником "кризиса доверия" в обществе.

vesti.ru
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