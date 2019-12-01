С нового года вступают в силу принятые в 2019 году законы. Есть среди них носящие исключительно технический характер, делающие более чёткими формулировки. А есть привносящие новизну в нашу жизнь. Одни из них касаются отдельных категорий граждан, а другие - всех приднестровцев.
Несколько вступающих в силу законов направлено на социальную защиту людей с ограниченными возможностями. Так, на последнем в этом году заседании Верховного Совета были приняты изменения в действующее законодательство, освобождающие инвалидов I группы от платы за техобслуживание и ремонт лифтов. Инвалидам всех трёх групп по зрению, а также детям-инвалидам с 1 января полагаются бесплатные очки, сообщают novostipmr.com.
Одной из острейших проблем является кадровый голод в ряде отраслей. Помочь справиться с ним призваны нововведения в Закон ПМР «О занятости населения». Они предполагают создание электронной информационной системы «Банк вакансий и резюме соискателей». Есть и ещё одно новшество, касающееся занятости населения. Люди, которые дважды отказались от предложенных им вакантных рабочих мест или также два раза не пожелавшие пройти обучение (переобучение), будут сниматься с учёта в центрах занятости. Это в случае, если человек имеет специальность. Если же безработный не имеет ни специального образования, ни опыта, то с ним то же самое произойдёт после однократного отказа.
На развитие малого бизнеса на селе, а заодно и сельской инфраструктуры направлены изменения в Закон «О стимулировании предпринимательской деятельности на отдельных территориях». Сам он был принят год тому назад – 7 декабря 2018 года. Им предусматривалась 30-процентная льгота на стоимость патента для предпринимателей, решивших открыть дело в сельских населённых пунктах, где недостаточно развита торговая инфраструктура. Но в нынешнем году были введены три специальных налоговых режима: для предпринимателей-«патенщиков»; самозанятых лиц и граждан, работающих по упрощённой системе налогообложения. Самозанятые лица патента не имеют, поэтому для них введена такая льготная форма отчислений в бюджет, как уплата 70% от потенциального дохода. Для работающих по упрощенке предпринимателей налоговая ставка с 1 января будет снижена на полтора процента по сравнению с их городскими коллегами, работающими по такой же системе.
Будет оказана помощь и вновь создаваемым крестьянско-фермерским хозяйствам. В первый год своего существования они вообще не будут платить за землю. На второй год им будет предоставлена 75%, а на третий - половинная льгота.
С целью поддержки ряда отраслей промышленности на одном из декабрьских заседаний Верховного Совета были приняты изменения и дополнения в Закон «О налоге на доходы организаций». Им предусматривалось снижение в два и более раза ставки этого налога. Под действие нововведения с начала 2020 года попадут потенциальные предприятия сельскохозяйственного, дорожного и коммунального машиностроения, автомобилестроения, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности. Это те отрасли, которые либо вовсе отсутствуют у нас в республике, либо слабо развиты.
С 1 января вступит в силу и ряд законов социальной направленности. Так, будет увеличен период выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи уходом за онкобольным ребёнком. Предусмотрены льготы и родителям, чьи дети погибли уже в мирное время от разрыва боеприпасов, оставшихся с войны 1992 года. Им гарантирован бесплатный проезд в общественном транспорте, а также оплата половины стоимости коммунальных услуг в пределах норм потребления. В два раза с 1 января увеличатся выплаты людям, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор ПМР». Это же касается и тех, кто имеет такие же знаки, но с аббревиатурами «СССР» и «МССР». Будут введены дополнительные ограничения для поступления на гражданскую государственную службу. Госслужащим не сможет стать человек, не прошедший воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований. Эта норма имеет обратную силу и распространяется на парней 2001 года рождения и моложе. До сих пор действовала норма, предполагавшая выдачу бесплатно паспорта Приднестровской Молдавской Республики впервые получающим его. Но было ограничение. Она распространялась только на 16-летних приднестровцев. Но были случаи, когда по объективным причинам человек мог пропустить этот возраст. Например, находился с родителями за границей. Поэтому было решено убрать возрастной ценз на применение этой нормы права. На бесплатную замену паспорта в случае его порчи или же повторной выдачи в результате утери имеют право дети-сироты и лица, вышедшие из мест лишения свободы или же отбывающие там наказание.
Будут повышены зарплаты и введены дополнительные надбавки нескольким категориям работников бюджетной сферы. Так, больше будут получать логопеды и учителя-дефектологи, работающие в психоневрологических отделениях реабилитации детей-инвалидов с органическими поражениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.