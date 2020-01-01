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Новогоднее обращение Президента ПМР Вадима Красносельского

Новогоднее обращение Президента ПМР Вадима Красносельского

Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил всех приднестровцев с Новым годом.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие приднестровцы!

Уходит в историю очередной год – год жизни и развития Приднестровского государства. Каким он был? Каждый отвечает сам на этот вопрос, но для нашей республики он прошёл под знаком стабильности и развития. Вместе мы обеспечивали мир и безопасность, развивали экономику, строили и ремонтировали дороги, детские сады и школы, поликлиники и больницы, объекты культуры и спорта.

2019-й стал первым годом реализации восьмилетней Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики. И сегодня очевидно, что это реально исполнимый документ с понятными, а главное – достижимыми целями и задачами.

В эти минуты, находясь за праздничным столом в семейном кругу родных и близких или в шумной компании друзей, либо на ответственном государственном посту, выполняя служебный долг, мы вместе встречаем Новый год.

Уверен, 2020-й пройдёт под знаком новых достижений и побед, исполнения государством своих обязательств, повышения уровня жизни граждан, развития социальной инфраструктуры, поддержки молодёжи, улучшения инвестиционного климата, имиджа и туристической привлекательности Приднестровья.

Наступающий год – это год двух особо значимых для нашего народа юбилеев – 75-летия Великой Победы и 30-летия Приднестровской Молдавской Республики. И мы приложим все усилия, чтобы они были достойно отмечены.

Дорогие друзья!

Для нас, приднестровцев, Новый год – объединяющий праздник. Все мы ожидаем чего-то нового, с лучшими помыслами смотрим в будущее.

В последние мгновения уходящего года каждый из нас ставит себе цели и задачи на год наступающий. И я желаю вам, чтобы в 2020-м вы сделали ещё больше хорошего для себя, своей семьи, для своей Родины.

Пусть 2020-й год будет лучше уходящего, а все мы станем счастливее. Пусть сбудутся наши самые добрые мечты. Пусть на нашей благодатной земле царят мир, благополучие и стабильность. Пусть крепнут и процветают наши семьи, города и села.

От всей души благодарю каждого из вас за самоотверженный труд.

Желаю вам крепкого здоровья и удачи!

С праздником!

Ла Мулць ань, драӂь нистрень!

З Новим роком, дорогі друзі!

С Новым годом, Приднестровье!



Президент ПМР
Вадим Красносельский



president.gospmr.org
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
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