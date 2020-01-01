Dnestr.TV

 
0

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. Видеообращение было опубликовано в Facebook Офиса президента Украины.

Глава государства призвал граждан к объединению. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил Зеленский. Он добавил, что в 2020 году Украина должна быть единым государством каждый день, и «это должно стать нашей национальной идеей», сообщает lenta.ru.

Президент также отметил единство соотечественников в радости от возвращения украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, которые были переданы Киеву в рамках двухстороннего обмена удерживаемыми лицами с Москвой. По словам Зеленского, в тот момент «плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины».

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 22 моряка и два сотрудника СБУ, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

lenta.ru
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Через сотрудничество к успеху
  • Центр Массажных технологий
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Через сотрудничество к успеху
  • Центр Массажных технологий
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна