Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. Видеообращение было опубликовано в Facebook Офиса президента Украины.
Глава государства призвал граждан к объединению. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил Зеленский. Он добавил, что в 2020 году Украина должна быть единым государством каждый день, и «это должно стать нашей национальной идеей», сообщает lenta.ru.
Президент также отметил единство соотечественников в радости от возвращения украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, которые были переданы Киеву в рамках двухстороннего обмена удерживаемыми лицами с Москвой. По словам Зеленского, в тот момент «плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины».
Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 22 моряка и два сотрудника СБУ, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».