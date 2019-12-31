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Эксперт рассказал о правилах хранения новогодних блюд

Эксперт рассказал о правилах хранения новогодних блюд

Готовые салаты и другие новогодние блюда можно употреблять в пищу несколько дней после их приготовления, но необходимо соблюдать ряд условий. Об этом рассказал эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

По его словам, важно быстро охладить блюда, а не оставлять на столе в течение многих часов.

«Если в холодильнике может поддерживаться соответствующая температура (5 градусов или менее), то приготовленное мясо и готовые блюда можно без проблем хранить в течение нескольких дней», передает iz.ru, ссылаясь на эксперта «РИА Новости»..

Эмбарек отметил, что если сразу положить много еды в холодильник, то температура в нем поднимется, и пройдет время, прежде чем продукты в охладятся до 5 градусов или ниже.

«Это сократит время, которое продукты могут храниться перед употреблением в пищу. Это происходит, потому что, если температура в холодильнике выше, потенциально опасные бактерии, которые могут присутствовать в продукте, будут расти быстрее», — пояснил эксперт.

Ранее, 30 декабря, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала об основных методах борьбы с похмельем.

iz.ru
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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