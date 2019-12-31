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Людей предостерегли от неочевидных вредных для здоровья привычек

Людей предостерегли от неочевидных вредных для здоровья привычек

Пользователи Reddit перечислили самые неочевидные вредные привычки, с которыми они сталкивались. Тред с историями набрал больше 52 тысяч лайков.

Сразу несколько юзеров предостерегли всех от употребления смузи, который далеко не всегда можно назвать здоровым напитком, так как во многих кафе для его приготовления используют продукты с высоким содержанием сахара. Morrigan_7 пожаловалась на злоупотребление активированным углем, который входит в состав некоторых продуктов. «Он хорошо работает при отравлении, но также поглощает полезные вещества и лекарства», — написала она, передает lenta.ru.

Leclair63 подчеркнула вред диет, которые обещают быстрое похудение. «Для вашего тела это большой стресс», — объяснила она. Также пользователи любителей продуктов с малым количеством жира. Во многие добавляют большое количество сахара.

Некоторые юзеры писали о привычках, связанных с ментальным здоровьем. Do_not1 советовала не держать эмоции в себе, а по возможности делиться ими с другими. HappilyCynical рекомендовала не посвящать большую часть времени работе. «Ты начнешь ненавидеть то, чем наслаждаешься, если это станет твоей единственной причиной существования», — заключила она.

Sybrwookie раскритиковал тех, кто смотрит новости по телевизору. По его мнению, так они оказываются внутри замкнутого круга, потому что новости подпитывают их страх и гнев, чтобы телезрители смотрели их еще больше.

Ранее пользователи Reddit, когда-либо впадавшие в кому, рассказали, какие перемены в их жизни произошли после выхода из этого состояния. Некоторым пришлось заново учиться делать простые движения.

lenta.ru
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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