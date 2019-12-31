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Партия Порошенко требует запрет на прямые поставки газа из РФ
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала ввести запрет на прямые поставки российского газа. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на РИА «Новости».
Там отметили, что договор лишает возможности привлечь Москву к ответственности за «энергетическую агрессию».
«Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть», — говорится в заявлении партии.
Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе контракт на пять лет.
gazeta.ru
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