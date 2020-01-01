Dnestr.TV

 
0

Путин планирует посетить Молдову в этом году

Путин планирует посетить Молдову в этом году

График согласованных и объявленных международных контактов российского лидера на 2020 год начнется с поездки в Турцию.

В январе Путина ждут и в Израиле, где чтут и берегут память о Второй мировой войне, так же, как и в России, передает noi.md со ссылкой на tass.ru

Кремль имеет множество и других приглашений, которыми глава российского государства может воспользоваться в 2020 году. Так, между Москвой и Нью-Дели в последние годы установилась практика ежегодных обменов визитами на высшем уровне, и в начавшемся новом году наступает очередь Путина ехать в Индию.

Также государственного визита президента РФ в 2020 году ожидает Пекин. Президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина связывают весьма теплые отношения, а диалог ведется на постоянной основе.

А еще главу российского государства ждут в Непале, Молдове, на Кубе, в Армении, в Болгарии, в Республике Корея, в Боливии, Египте, Казахстане и других странах.

Ранее президент Игорь Додон заявил о возможном визите Владимира Путина в Кишинев в этом году.

noi.md
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Через сотрудничество к успеху
  • Центр Массажных технологий
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Равные права на здоровое будущее

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Через сотрудничество к успеху
  • Центр Массажных технологий
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Равные права на здоровое будущее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна