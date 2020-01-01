График согласованных и объявленных международных контактов российского лидера на 2020 год начнется с поездки в Турцию.
В январе Путина ждут и в Израиле, где чтут и берегут память о Второй мировой войне, так же, как и в России, передает noi.md со ссылкой на tass.ru
Кремль имеет множество и других приглашений, которыми глава российского государства может воспользоваться в 2020 году. Так, между Москвой и Нью-Дели в последние годы установилась практика ежегодных обменов визитами на высшем уровне, и в начавшемся новом году наступает очередь Путина ехать в Индию.
Также государственного визита президента РФ в 2020 году ожидает Пекин. Президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина связывают весьма теплые отношения, а диалог ведется на постоянной основе.
А еще главу российского государства ждут в Непале, Молдове, на Кубе, в Армении, в Болгарии, в Республике Корея, в Боливии, Египте, Казахстане и других странах.
Ранее президент Игорь Додон заявил о возможном визите Владимира Путина в Кишинев в этом году.