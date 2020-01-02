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Голландия официально прекратила существование

Голландия официально прекратила существование

Название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения Нидерландов. Об этом сообщает местная радиостанция NOS.

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия», передает lenta.ru
Частные компании, посольства, министерства, школы и университеты будут использовать только официальное название для изменения имиджа страны. Реформа обошлась государству в 200 тысяч евро.

О том, что Нидерланды отказались называть себя Голландией, сообщалось в октябре прошлого года. Власти посчитали, что Голландия ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей (городской район, в котором процветает секс-индустрия — прим.«Ленты.ру»). Было предложено активно использовать в 2020 году название «Нидерланды» во время Олимпиады в Токио и на «Евровидении-2020».

Lenta.ru
  • Сегодня, 09:56
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