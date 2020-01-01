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Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

Согласно новым изменениям в законодательстве, фиксация нарушений правил дорожного движения с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, допускается на служебном транспорте, находящемся в стационарном режиме. Запрещена установка и эксплуатация технических средств фото-, видеофиксации без оборудования соответствующих участков автомобильных дорог информационными знаками «Фотовидеофиксация». Они должны устанавливаться на расстоянии не менее 50 метров до места работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Зона действия такого информационного знака – до ближайшего перекрестка, передает newspmr.com.

Министерство внутренних дел ПМР обязано не позднее чем за сутки до начала проведения контрольных мероприятий на официальном сайте размещать информацию о местах установки стационарных и передвижных технических средств фото-, видеофиксации.

Вне населенных пунктов допускается фиксация нарушений ПДД с использованием средств фото-, видеозаписи на служебном транспорте с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками в движении. В случае же выявления нарушения ПДД сотрудники ГАИ обязаны пресечь его и незамедлительно составить протокол об административном правонарушении непосредственно на месте его совершения.

Исходя из новых требований приднестровского законодательства, Министерство внутренних дел ПМР проинформировало автолюбителей о том, на каких трассах в ближайшие дни будет вестись фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. Контрольные мероприятия пройдут с 1 по 10 января 2020 года с 9:00 до 17:00 ч.

Сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в период с 1 по 10 января 2020 года в пределах следующих участков дорог:

- г. Дубоссары
ул. Котовского, ул. Дзержинского
с. Лунга, ул. Свердлова

- г. Григориополь
ул. Карла Маркса
с. Красная Горка, ул. Тираспольская

- г. Тирасполь
ул. Шевченко

- Слободзейский район
с. Парканы, ул. Мира

- г. Бендеры
ул. Ермакова

- автодорога «Тирасполь-Каменка» – с 1 по 57 км
- автодорога «Брест-Кишинёв-Одесса» – с 907 км по 956 км
- автодорога «Тирасполь-Бендеры» – с 1 по 13 км

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
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