Согласно новым изменениям в законодательстве, фиксация нарушений правил дорожного движения с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, допускается на служебном транспорте, находящемся в стационарном режиме. Запрещена установка и эксплуатация технических средств фото-, видеофиксации без оборудования соответствующих участков автомобильных дорог информационными знаками «Фотовидеофиксация». Они должны устанавливаться на расстоянии не менее 50 метров до места работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Зона действия такого информационного знака – до ближайшего перекрестка, передает newspmr.com.
Министерство внутренних дел ПМР обязано не позднее чем за сутки до начала проведения контрольных мероприятий на официальном сайте размещать информацию о местах установки стационарных и передвижных технических средств фото-, видеофиксации.
Вне населенных пунктов допускается фиксация нарушений ПДД с использованием средств фото-, видеозаписи на служебном транспорте с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками в движении. В случае же выявления нарушения ПДД сотрудники ГАИ обязаны пресечь его и незамедлительно составить протокол об административном правонарушении непосредственно на месте его совершения.
Исходя из новых требований приднестровского законодательства, Министерство внутренних дел ПМР проинформировало автолюбителей о том, на каких трассах в ближайшие дни будет вестись фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. Контрольные мероприятия пройдут с 1 по 10 января 2020 года с 9:00 до 17:00 ч.
Сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в период с 1 по 10 января 2020 года в пределах следующих участков дорог:
- г. Дубоссары ул. Котовского, ул. Дзержинского с. Лунга, ул. Свердлова
- г. Григориополь ул. Карла Маркса с. Красная Горка, ул. Тираспольская
- г. Тирасполь ул. Шевченко
- Слободзейский район с. Парканы, ул. Мира
- г. Бендеры ул. Ермакова
- автодорога «Тирасполь-Каменка» – с 1 по 57 км - автодорога «Брест-Кишинёв-Одесса» – с 907 км по 956 км - автодорога «Тирасполь-Бендеры» – с 1 по 13 км