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Микропластмассовый мир победил: частицы пластика найдены даже в воздухе

Микропластмассовый мир победил: частицы пластика найдены даже в воздухе

Влияние микропластика на здоровье человека пока не изучено.
Ученые из лондонского университета Kings College исследовали концентрацию микропластика в британской столице и ряде других крупных городов. Загрязнение атмосферы микрочастицами пластика — явление сравнительно новое, и все его последствия еще не изучены, передает nat-geo.ru.

Ветер поднимает в воздух и перемещает на небольшие расстояния фрагменты пластика размером от 0,02 до 0,5 мм, а из атмосферы они вымываются осадками, оседая обратно на земле. Недавно международная группа ученых обнаружила, что пластик выпадает с дождем и снегом даже в Пиренеях, которые считаются экологически чистым регионом. Найдено микропластиковое загрязнение и в Арктике.

В рамках нового исследования специалисты взяли замеры в нескольких местах по всему Лондону, а также в Гамбурге, Париже и Дунгуане (китайская провинция Гуандун). Наибольший объем микропластика был найден в Британии. На один квадратный метр приходится от 575 до 1008 фрагментов 15-ти видов пластика ежедневно. Это в 20 раз выше, чем в Дунгуане, в 7 раз выше, чем в Париже, и в три — по сравнению с Гамбургом.

Специалисты не сомневаются, что подобная ситуация характерна для всей планеты, но пока остается много открытых вопросов. До сих пор не установлено, как микропластик перемещается на тысячи километров. Также неясно его влияние на человека: частицы размером более 150 микрометров выводятся без вреда, но более мелкие могут быть поглощены организмом.

Также предполагается, что микропластик может переносить болезнетворные бактерии и помогает им становиться устойчивыми к антибиотикам.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 10:19
  • DTV
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