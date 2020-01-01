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Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса (видео)

Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса (видео)

Новогодний фейерверк в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ) побил два мировых рекорда Гиннесса, рассказало издание Khaleej Times.

Сотни тысяч зрителей стали свидетелями 13-минутного фейерверка, его залпы были видны на высоте почти 3,8 километра, что стало рекордом, передает life.ru

До этого рекорд принадлежал японским специалистам, которые смогли запустить огненные шары на 3,3 километра.

Вторую номинацию шоу получило как самый массовый салют с использованием беспилотников.


life.ru
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
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