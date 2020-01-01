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Додон рассказал о плане России по утилизации боеприпасов в Колбасне

Додон рассказал о плане России по утилизации боеприпасов в Колбасне

В интервью для "Свободной Европы" президент Молдовы Игорь Додон отметил, что получил официальное обращение со стороны министра обороны России Сергея Шойгу, который предлагает конкретный план.

"Они предлагают начинать с нескольких этапов. Первый этап — инспектирование, второй — надо посмотреть, какое оборудование понадобится, третий — определиться непосредственно с процессом. Эту позицию разделяют и наши партнеры по формату "5+2", которые настаивают на том, чтобы дискуссии проводились только при участии ОБСЕ",-отметил Додон для europalibera.org, передает point.md

По его словам, ОБСЕ и другие партнеры готовы финансировать этот процесс.

"ОБСЕ готова тоже участвовать, они не раз говорили об этом на официальных встречах с президентом страны — что они располагают необходимыми ресурсами для финансирования проекта, что они готовы это сделать. Но мы сейчас находимся на этапе выяснения позиции сторон. Наши намерения, наши планы в этом смысле остаются неизменными. Как можно быстрее мы должно вывезти эти боеприпасы с территории Республики Молдова", - добавил президент Молдовы.

Он также отметил, что хотел бы встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в январе-феврале, чтобы обсудить повестку на 2020 год.

Point.md
  • Сегодня, 17:45
  • DTV
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