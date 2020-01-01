Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в праздничные дни правоохранительные органы Приднестровья продолжают нести службу в усиленном режиме. В новогоднюю ночь во всех населённых пунктах республики под особым контролем находились места проведения массовых мероприятий. В милицейских сводках 31 декабря и 1 января зарегистрировано 18 сообщений о преступлениях и происшествиях, по 13 из них установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Разбойные нападения, убийства, грабежи не фиксировались. Зарегистрированы три заявления по фактам краж. Так 31-летняя жительница г. Слободзея сообщила, что у неё украли кошелёк с деньгами. Всё произошло днём 31 декабря на территории городского рынка, куда потерпевшая пришла за покупками. Сумма материального ущерба превысила 900 рублей ПМР. Сотрудники милиции проводят розыскные мероприятия.
За мелкое хулиганство за двое суток задержаны 18 граждан. К уголовной ответственности по ст. 211 УК ПМР «Хулиганство» может быть привлечена 66-летняя жительница с. Суклея. Днём 31 декабря она нанесла несколько ударов молотком своей 72-летней соседке. Потерпевшая позвонила в милицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники Октябрьского РОВД вызвали скорую. Теперь правоохранителям предстоит разбираться в давних неприязненных отношениях двух сельчанок.
Жертвой мошенников стал 23-летний житель столицы. Мужчина продал свой автомобиль марки Dodge Caliber. С покупателями встретился первого января в Бендерах, провели тест-драйв иномарки. Клиенты остались довольны техническим состоянием авто. Сошлись в цене. Покупатели отдали всю сумму сразу – 270000 рублей РФ. Только спустя несколько часов, когда мужчина принёс деньги в столичный обменный пункт, выяснилось, что купюры номиналом 5000 рублей РФ изготовлены из бумаги, несоответствующей стандарту. Сотрудники бендерской милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей и местонахождения злоумышленников.
За период с 31 декабря по 1 января зарегистрировано 10 возгораний. Основной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём. Так вечером 31 декабря в Дубоссарах, в гаражном кооперативе на ул. Ломоносова, загорелась крыша автомобильного бокса. Внутри находился Audi. Прибывшие к месту вызова пожарные открыли гараж и вытолкали иномарку на улицу. Возгорание ликвидировали в течение 15 минут. По предварительной версии специалистов, пожар мог возникнуть из-за пренебрежения правилами использования пиротехники. Недалеко от гаража очевидцы видели людей, запускающих фейерверки. В новогоднюю ночь в столице, в районе дома №113 по ул. 9 Января, во время запуска фейерверков загорелось сухое дерево. Его потушили огнеборцы. В первый день января в с. Ближний Хутор Слободзейского района загорелся сарай с дровами. Возгорание произошло на ул. Фрунзе в восемь утра. Предположительно, причиной ЧП также стала пиротехника. Установлено, что около пяти утра на улице запускали фейерверки.
За минувшие двое суток в республике зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, связанных с механическими повреждениями транспортных средств. В результате ещё двух ДТП пострадали шесть человек. Так в последний день уходящего года произошла авария на ул. Тираспольской г. Слободзея. Автоледи, управляя автомобилем марки Seat, не убедилась в безопасности манёвра, когда отъезжала с обочины. В иномарку врезался Chrysler. От удара американскую машину отбросило в сторону – автомобиль врезался в дерево. Травмы получили пять человек: трое взрослых и двое детей, которые находились в минивэне в момент аварии. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.
Ночью 1 января в травматологическое отделение Слободзейской ЦРБ поступил ещё один пациент, 29-летний мужчина, пострадавший в ДТП. Дорожное происшествие произошло на ул. Ленина около двух часов ночи. Водитель автомобиля марки Volkswagen совершил наезд на нетрезвого пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. У пострадавшего диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, вывих правого плеча и перелом правой ключицы.
За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения были задержаны семь водителей. В отношении одного из них рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение. Автомобиль ВАЗ-2107 сотрудники Госавтоинспекции остановили в с. Кицканы первого января около четырёх утра. От водителя разило спиртным. Его отстранили от управления и направили на освидетельствование. Факт алкогольного опьянения подтвердился. При проверке личности водителя было установлено, что у 23-летнего сельчанина нет водительского удостоверения. Обучения он не проходил и на права не сдавал. Также выяснилось, что в сентябре прошлого года мужчину привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.