Номерные знаки оказались самодельные. В пункте пропуска «Кучурган» пограничники обратили внимание на автомобиль BMW, на котором иностранец хотел пересечь границу.
Как сообщает Госпогранслужба, в ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки 1990 года выпуска – самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля была наклейка с символикой СССР, передает nabludatel.od.ua.
Однако правоохранители все же нашли подлинные документы на авто гражданина Молдавии.
По факту ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) сообщили в компетентные правоохранительные органы.
Автомобиль у мужчины изъяли и передали сотрудникам Нацполиции.