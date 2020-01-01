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Молдаванин хотел попасть в Одесскую область на BMW с номерами и символикой СССР

Молдаванин хотел попасть в Одесскую область на BMW с номерами и символикой СССР

Номерные знаки оказались самодельные.
В пункте пропуска «Кучурган» пограничники обратили внимание на автомобиль BMW, на котором иностранец хотел пересечь границу.

Как сообщает Госпогранслужба, в ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки 1990 года выпуска – самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля была наклейка с символикой СССР, передает nabludatel.od.ua.

Однако правоохранители все же нашли подлинные документы на авто гражданина Молдавии.

По факту ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) сообщили в компетентные правоохранительные органы.

Автомобиль у мужчины изъяли и передали сотрудникам Нацполиции.

Молдаванин хотел попасть в Одесскую область на BMW с номерами и символикой СССР

Молдаванин хотел попасть в Одесскую область на BMW с номерами и символикой СССР
nabludatel.od.ua
  • Вчера, 09:07
  • DTV
  • Просмотров: 56
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