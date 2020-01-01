В прошедшем году из-за рубежа по системам денежных переводов в адрес физических лиц стало поступать больше денежных средств. В течение года ежемесячно в Приднестровье посредством электронных систем поступало в среднем более 8 миллионов долларов США. По итогам 2019 года общий объем поступлений должен уверено превысить отметку 100 миллионов долларов, а сальдо (превышение поступлений над отправлениями) – 70 миллионов долларов, сообщает newspmr.com. В 2018 году в страну поступило менее 95 млн долларов, а сальдо составило немногим более 67 млн долларов.
Приднестровский республиканский банк представил данные по международным переводам за январь-ноябрь 2019 года. За данный период в республику поступило в эквиваленте 93,6 млн долларов (на 8,8% больше прошлогоднего уровня), выведено в обратном направлении – 29,3 млн долларов. Сальдо составило 64,3 млн долларов.
Из общего объема основная часть поступлений и отправлений приходится на страны СНГ – 62,5 млн. и 20,2 млн. долларов соответственно. Это порядка две трети от всех приднестровских транзакций.
В ноябре 2019 года в Приднестровье из-за рубежа поступило в эквиваленте более 8,6 млн долларов, а отправлено из ПМР на 6 млн меньше – 2,6 млн долларов.
Основные страны-контрагенты по переводам в пользу физических лиц из-за рубежа посредством электронных систем в ноябре 2019 года: Россия – 5 366 тыс. долларов; Израиль – 721 тыс. долларов; США – 393 тыс. долларов; Италия – 300 тыс. долларов; Германия – 287 тыс. долларов; Польша – 176 тыс. долларов; Турция – 139 тыс. долларов; Чехия – 132 тыс. долларов; Франция – 127 тыс. долларов; Украина – 125 тыс. долларов.
Основные страны-контрагенты по переводам физических лиц за рубеж посредством электронных систем в ноябре 2019 года: Россия – 1 349 тыс. долларов; США – 612 тыс. долларов; Украина – 372 тыс. долларов; Турция – 69 тыс. долларов; Германия – 39 тыс. долларов; Китай – 28 тыс. долларов; Белоруссия – 26 тыс. долларов; Израиль – 17 тыс. долларов; Молдова – 17 тыс. долларов; Литва – 15 тыс. долларов.