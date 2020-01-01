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Статистика денежных переводов

Статистика денежных переводов

В прошедшем году из-за рубежа по системам денежных переводов в адрес физических лиц стало поступать больше денежных средств. В течение года ежемесячно в Приднестровье посредством электронных систем поступало в среднем более 8 миллионов долларов США. По итогам 2019 года общий объем поступлений должен уверено превысить отметку 100 миллионов долларов, а сальдо (превышение поступлений над отправлениями) – 70 миллионов долларов, сообщает newspmr.com. В 2018 году в страну поступило менее 95 млн долларов, а сальдо составило немногим более 67 млн долларов.

Приднестровский республиканский банк представил данные по международным переводам за январь-ноябрь 2019 года. За данный период в республику поступило в эквиваленте 93,6 млн долларов (на 8,8% больше прошлогоднего уровня), выведено в обратном направлении – 29,3 млн долларов. Сальдо составило 64,3 млн долларов.

Из общего объема основная часть поступлений и отправлений приходится на страны СНГ – 62,5 млн. и 20,2 млн. долларов соответственно. Это порядка две трети от всех приднестровских транзакций.

В ноябре 2019 года в Приднестровье из-за рубежа поступило в эквиваленте более 8,6 млн долларов, а отправлено из ПМР на 6 млн меньше – 2,6 млн долларов.

Основные страны-контрагенты по переводам в пользу физических лиц из-за рубежа посредством электронных систем в ноябре 2019 года:
Россия – 5 366 тыс. долларов;
Израиль – 721 тыс. долларов;
США – 393 тыс. долларов;
Италия – 300 тыс. долларов;
Германия – 287 тыс. долларов;
Польша – 176 тыс. долларов;
Турция – 139 тыс. долларов;
Чехия – 132 тыс. долларов;
Франция – 127 тыс. долларов;
Украина – 125 тыс. долларов.

Основные страны-контрагенты по переводам физических лиц за рубеж посредством электронных систем в ноябре 2019 года:
Россия – 1 349 тыс. долларов;
США – 612 тыс. долларов;
Украина – 372 тыс. долларов;
Турция – 69 тыс. долларов;
Германия – 39 тыс. долларов;
Китай – 28 тыс. долларов;
Белоруссия – 26 тыс. долларов;
Израиль – 17 тыс. долларов;
Молдова – 17 тыс. долларов;
Литва – 15 тыс. долларов.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 09:15
  • DTV
  • Просмотров: 55
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