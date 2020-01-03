Dnestr.TV

 
0

В США предрекли новую войну на Ближнем Востоке

В США предрекли новую войну на Ближнем Востоке

Убийство в Багдаде главы спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани может спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке. Это в своем Twitter предрек американский сенатор Крис Мерфи.

По его словам, Сулеймани однозначно являлся врагом США. «Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?», — отметил сенатор, передает lenta.ru.

Ранее 3 января сообщалось, что Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.

lenta.ru
  • Вчера, 09:39
  • DTV
  • Просмотров: 40
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Равные права на здоровое будущее
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Открытое первенство по Джиу-джитсу
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Равные права на здоровое будущее
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна